Какие санкции против России могут отменить в ближайшее время

Черноморская инициатива, которую обсуждают Россия и США, отменит санкции против отечественной сельскохозяйственной отрасли и производства удобрений. Об этом в интервью URA.RU рассказал профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Никита Ломагин.
«Соглашение поможет отечественным сельхозпроизводителям продать свою продукцию и получить за нее доходы в валюте. Экспортировать смогут и предприятия по производству минеральных удобрений», — сказал политолог.
Россия входит в число лидеров в отрасли, занимая от 15 до 20% мирового рынка удобрений. Инициатива снимет санкции как минимум с двух секторов отечественной экономики, уточнил Ломагин.
Ранее в Кремле сообщили, что Черноморская инициатива, которую обсуждают Россия и США в рамках урегулирования украинского конфликта, подразумевает безопасность судоходства в Черном море, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.