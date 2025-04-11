Какие санкции против России могут отменить в ближайшее время

Ломагин: черноморская инициатива отменит санкции против двух отраслей в России
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Черноморская инициатива ослабит санкции против двух отраслей экономики России, полагает политолог
Черноморская инициатива ослабит санкции против двух отраслей экономики России, полагает политолог Фото:

Черноморская инициатива, которую обсуждают Россия и США, отменит санкции против отечественной сельскохозяйственной отрасли и производства удобрений. Об этом в интервью URA.RU рассказал профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Никита Ломагин.

«Соглашение поможет отечественным сельхозпроизводителям продать свою продукцию и получить за нее доходы в валюте. Экспортировать смогут и предприятия по производству минеральных удобрений», — сказал политолог.

Россия входит в число лидеров в отрасли, занимая от 15 до 20% мирового рынка удобрений. Инициатива снимет санкции как минимум с двух секторов отечественной экономики, уточнил Ломагин.

Ранее в Кремле сообщили, что Черноморская инициатива, которую обсуждают Россия и США в рамках урегулирования украинского конфликта, подразумевает безопасность судоходства в Черном море, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях.

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Черноморская инициатива, которую обсуждают Россия и США, отменит санкции против отечественной сельскохозяйственной отрасли и производства удобрений. Об этом в интервью URA.RU рассказал профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Никита Ломагин. «Соглашение поможет отечественным сельхозпроизводителям продать свою продукцию и получить за нее доходы в валюте. Экспортировать смогут и предприятия по производству минеральных удобрений», — сказал политолог. Россия входит в число лидеров в отрасли, занимая от 15 до 20% мирового рынка удобрений. Инициатива снимет санкции как минимум с двух секторов отечественной экономики, уточнил Ломагин. Ранее в Кремле сообщили, что Черноморская инициатива, которую обсуждают Россия и США в рамках урегулирования украинского конфликта, подразумевает безопасность судоходства в Черном море, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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