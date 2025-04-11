Reuters: Германия и Британия поддержат Украину, несмотря на переговоры с РФ

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Британский министр обороны Джон Хили признал критичный момент ВСУ в зоне СВО
Британский министр обороны Джон Хили признал критичный момент ВСУ в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Западные страны продолжат оказывать поддержку Украине в ее конфликте с Россией, несмотря на текущие переговоры между Россией и США. Об этом заявили министр обороны Германии Борис Писториус и британский министр обороны Джон Хили.

«Россия должна понять, что Украина способна продолжать сражаться, и мы поддержим ее... Украина может рассчитывать на нас», — заявил Писториус, передает агентство Reuters. Дополнительно, Хили выразил мнение о критическом моменте в украинском конфликте, называя 2025 год решающим. Он также подтвердил, что Британия продолжит поддержку Украины, несмотря на развитие дипломатических переговоров между Россией и США.

Руководитель европейской дипломатии Кая Каллас ранее объявила о решении Евросоюза предоставить Украине в 2025 году военную помощь в размере 23 миллиарда евро, что является увеличением по сравнению с объемом помощи, предоставленной в прошлом году. Она напомнила, что ЕС выделил Киеву 20 миллиардов евро, передает RT. В частности, президент США Дональд Трамп внес изменения в условия «минеральной сделки», ужесточив их. Теперь Вашингтон настаивает не только на погашении долга за счет украинских ресурсов, но и на дополнительной оплате, при этом не предоставляя Киеву никаких обещаний относительно гарантий безопасности, сообщает «Царьград».

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Западные страны продолжат оказывать поддержку Украине в ее конфликте с Россией, несмотря на текущие переговоры между Россией и США. Об этом заявили министр обороны Германии Борис Писториус и британский министр обороны Джон Хили. «Россия должна понять, что Украина способна продолжать сражаться, и мы поддержим ее... Украина может рассчитывать на нас», — заявил Писториус, передает агентство Reuters. Дополнительно, Хили выразил мнение о критическом моменте в украинском конфликте, называя 2025 год решающим. Он также подтвердил, что Британия продолжит поддержку Украины, несмотря на развитие дипломатических переговоров между Россией и США. Руководитель европейской дипломатии Кая Каллас ранее объявила о решении Евросоюза предоставить Украине в 2025 году военную помощь в размере 23 миллиарда евро, что является увеличением по сравнению с объемом помощи, предоставленной в прошлом году. Она напомнила, что ЕС выделил Киеву 20 миллиардов евро, передает RT. В частности, президент США Дональд Трамп внес изменения в условия «минеральной сделки», ужесточив их. Теперь Вашингтон настаивает не только на погашении долга за счет украинских ресурсов, но и на дополнительной оплате, при этом не предоставляя Киеву никаких обещаний относительно гарантий безопасности, сообщает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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