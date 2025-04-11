В Совфеде предложили запретить программу «Беременна в 16»

Телешоу «Мама в 16» (ранее — «Беременна в 16») нужно запретить из-за риска популяризации подростковой беременности. С такой инициативой выступила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Юлия Лазуткина в верхней палате парламента во время открытого диалога с главой Росмолодежи Григорием Гуровым.
«Официально на телеканале „Ю“ (входит в холдинг „Медиа1“) идет программа „Беременна в 16“. Может быть, нам это отработать совместно и предложить как минимум запретить эту программу. Мы понятно, что работаем все над демографической политикой, но все же надо иметь какие-то рамки. Физиологию никто не отменял, но беременная в 16 лет вряд ли сможет воспитать достойного гражданина», — заявила она и отметила, что в ряде регионов уже вводятся выплаты для беременных школьниц, но назвала эту тему «очень тонкой». Ее слова цитирует издание «Ведомости».
Инициативу поддержала глава комитета по соцполитике Елена Перминова, предложившая «подрегулировать» эту тему. Глава Росмолодежи Григорий Гуров пообещал проработать вопрос, подчеркнув, что выплаты для юных матерей должны быть исключительно мерой социальной поддержки, а не стимулом к ранней беременности.
Депутат Госдумы Виталий Милонов также высказывался против шоу «Беременна в 16». По его словам, в некоторых случаях проект — это просто сообщение о преступлении, пишет MK.RU. По словам политика, через юмористические формы в шоу пытаются выставить нормой ранние беременности.
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