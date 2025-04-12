Три сотни военных ВСУ взяты в котел в Сумской области

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ВСУ терпят поражение в приграничье Курской области
ВСУ терпят поражение в приграничье Курской области Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Более 300 украинских военнослужащих оказались в окружении в одном из приграничных сел Сумской области. Об этом сообщают СМИ.

Среди взятых в плен находятся бойцы трех бригад ВСУ, пишет Life.ru. Ситуация для украинских сил осложняется усилением российских войск в данном районе. Согласно сообщениям, шансы на прорыв у ВСУ минимальны, поскольку российские войска активно наращивают свое присутствие, используя авиацию и беспилотники для поддержки своих штурмовых операций. 

Российские войска стремятся к другому селу, которое является важным логистическим узлом. Контроль над ним может дать ВС РФ стратегическое преимущество в Курской области.

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Более 300 украинских военнослужащих оказались в окружении в одном из приграничных сел Сумской области. Об этом сообщают СМИ. Среди взятых в плен находятся бойцы трех бригад ВСУ, пишет Life.ru. Ситуация для украинских сил осложняется усилением российских войск в данном районе. Согласно сообщениям, шансы на прорыв у ВСУ минимальны, поскольку российские войска активно наращивают свое присутствие, используя авиацию и беспилотники для поддержки своих штурмовых операций.  Российские войска стремятся к другому селу, которое является важным логистическим узлом. Контроль над ним может дать ВС РФ стратегическое преимущество в Курской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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