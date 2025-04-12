Три сотни военных ВСУ взяты в котел в Сумской области

Более 300 украинских военнослужащих оказались в окружении в одном из приграничных сел Сумской области. Об этом сообщают СМИ.
Среди взятых в плен находятся бойцы трех бригад ВСУ, пишет Life.ru. Ситуация для украинских сил осложняется усилением российских войск в данном районе. Согласно сообщениям, шансы на прорыв у ВСУ минимальны, поскольку российские войска активно наращивают свое присутствие, используя авиацию и беспилотники для поддержки своих штурмовых операций.
Российские войска стремятся к другому селу, которое является важным логистическим узлом. Контроль над ним может дать ВС РФ стратегическое преимущество в Курской области.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.