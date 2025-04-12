Названо место проведения следующих переговоров РФ и США

Местом для проведения следующих переговоров между РФ и США станет Стамбул. Выбор этого города в качестве пункта встречи делегаций двух стран неслучаен. Об этом сообщает заместитель председателя по внешним связям турецкой правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Халил Коркмаз.
«Турция стала центром мировой дипломатии в многополярном мире с целью достижения общих целей. <...> В этой связи переговоры делегаций РФ и США и выбор Стамбула в качестве площадки не является случайным», — рассказал Коркмаз в беседе с РИА Новости. Он добавил, Турция не ставит перед собой никаких скрытых целей.
Ранее завершились переговоры между президентом России Владимиром Путиным и специальным представителем президента США Стивеном Уиткоффом, которые проходили в Санкт-Петербурге. Длительность беседы составила более четырех часов, передает RT.
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