Названо место проведения следующих переговоров РФ и США

Зампред AK Parti Коркмаз: переговоры РФ и США в Стамбуле — не случайность
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Площадкой для переговоров РФ и США станет турецкий Стамбул
Площадкой для переговоров РФ и США станет турецкий Стамбул Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Местом для проведения следующих переговоров между РФ и США станет Стамбул. Выбор этого города в качестве пункта встречи делегаций двух стран неслучаен. Об этом сообщает заместитель председателя по внешним связям турецкой правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Халил Коркмаз.

«Турция стала центром мировой дипломатии в многополярном мире с целью достижения общих целей. <...> В этой связи переговоры делегаций РФ и США и выбор Стамбула в качестве площадки не является случайным», — рассказал Коркмаз в беседе с РИА Новости. Он добавил, Турция не ставит перед собой никаких скрытых целей.

Ранее завершились переговоры между президентом России Владимиром Путиным и специальным представителем президента США Стивеном Уиткоффом, которые проходили в Санкт-Петербурге. Длительность беседы составила более четырех часов, передает RT.

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Местом для проведения следующих переговоров между РФ и США станет Стамбул. Выбор этого города в качестве пункта встречи делегаций двух стран неслучаен. Об этом сообщает заместитель председателя по внешним связям турецкой правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Халил Коркмаз. «Турция стала центром мировой дипломатии в многополярном мире с целью достижения общих целей. <...> В этой связи переговоры делегаций РФ и США и выбор Стамбула в качестве площадки не является случайным», — рассказал Коркмаз в беседе с РИА Новости. Он добавил, Турция не ставит перед собой никаких скрытых целей. Ранее завершились переговоры между президентом России Владимиром Путиным и специальным представителем президента США Стивеном Уиткоффом, которые проходили в Санкт-Петербурге. Длительность беседы составила более четырех часов, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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