Украинку приговорили к пяти годам за съемку насильственной мобилизации

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Украинская журналистка была осуждена за публикацию видео о принудительной мобилизации
Украинская журналистка была осуждена за публикацию видео о принудительной мобилизации Фото:

В Черновцах суд приговорил украинскую журналистку к пяти годам тюремного заключения. Основанием для такого решения стала ее публикация в сервисе TikTok видеозаписи насильственной мобилизации в стране. Об этом пишут украинские СМИ.

«По версии следствия, которое изложено в решение суда, размещенном в реестре, на видео виден военный объект — областной сборный пункт, что, в условиях военного положения, является нарушением закона», — пишет издание «Политика Страны» в telegram-канале. Видео под названием «спасаем парня» женщина выставила в TikTok. Его просмотрели более восьми с половиной тысяч раз. Позже видео было удалено с ресурса.

Украинскую журналистку задержали в августе прошлого года. По словам ее адвоката, подзащитная снимала не само место, а возможное нарушение прав и свобод человека. Помимо этого, защита настаивала, что в видео не было прямых координат военного объекта, который, по их мнению, был общеизвестным.

Прокуратура же заявила, что кадры на видео раскрывали местоположение, к тому же подсудимая игнорировала предупреждения о необходимости прекратить съемку. В итоге суд первой инстанции установил вину женщины, назначив ей наказание в виде пяти лет лишения свободы. Также у виновной конфисковали телефон.

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В Черновцах суд приговорил украинскую журналистку к пяти годам тюремного заключения. Основанием для такого решения стала ее публикация в сервисе TikTok видеозаписи насильственной мобилизации в стране. Об этом пишут украинские СМИ. «По версии следствия, которое изложено в решение суда, размещенном в реестре, на видео виден военный объект — областной сборный пункт, что, в условиях военного положения, является нарушением закона», — пишет издание «Политика Страны» в telegram-канале. Видео под названием «спасаем парня» женщина выставила в TikTok. Его просмотрели более восьми с половиной тысяч раз. Позже видео было удалено с ресурса. Украинскую журналистку задержали в августе прошлого года. По словам ее адвоката, подзащитная снимала не само место, а возможное нарушение прав и свобод человека. Помимо этого, защита настаивала, что в видео не было прямых координат военного объекта, который, по их мнению, был общеизвестным. Прокуратура же заявила, что кадры на видео раскрывали местоположение, к тому же подсудимая игнорировала предупреждения о необходимости прекратить съемку. В итоге суд первой инстанции установил вину женщины, назначив ей наказание в виде пяти лет лишения свободы. Также у виновной конфисковали телефон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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