Украинку приговорили к пяти годам за съемку насильственной мобилизации

В Черновцах суд приговорил украинскую журналистку к пяти годам тюремного заключения. Основанием для такого решения стала ее публикация в сервисе TikTok видеозаписи насильственной мобилизации в стране. Об этом пишут украинские СМИ.
«По версии следствия, которое изложено в решение суда, размещенном в реестре, на видео виден военный объект — областной сборный пункт, что, в условиях военного положения, является нарушением закона», — пишет издание «Политика Страны» в telegram-канале. Видео под названием «спасаем парня» женщина выставила в TikTok. Его просмотрели более восьми с половиной тысяч раз. Позже видео было удалено с ресурса.
Украинскую журналистку задержали в августе прошлого года. По словам ее адвоката, подзащитная снимала не само место, а возможное нарушение прав и свобод человека. Помимо этого, защита настаивала, что в видео не было прямых координат военного объекта, который, по их мнению, был общеизвестным.
Прокуратура же заявила, что кадры на видео раскрывали местоположение, к тому же подсудимая игнорировала предупреждения о необходимости прекратить съемку. В итоге суд первой инстанции установил вину женщины, назначив ей наказание в виде пяти лет лишения свободы. Также у виновной конфисковали телефон.
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