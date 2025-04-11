Курган богат талантами: курганские футболисты вышли в четвертьфинал Кубка любительских команд

Курганские футболисты вышли в 1/4 финала Кубка любительских команд «Урал и Западная Сибирь», вничью сыграв с командой из Алапаевска «Триумф». Матч проходил в Сысерти. Об этом сообщается в telegram-канале ФК «Курган».
«Триумф» — «Курган» — 0:0. Показали отличные атаки, много ударов в створ, но без положительного результата. А пока — проходим в четвертьфинал Кубка среди любительских команд», — сообщается в telegram-канале курганского футбольного клуба.
Ранее в матче с этой же командой курганцы одолели соперника со счетом 2:0. Следующая игра состоится 19 апреля на домашнем поле. Это будет первый матч Чемпионата Третьей лиги против команды «ОСШ-Челябинск-М».
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