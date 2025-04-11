11 апреля 2025

Курган богат талантами: курганские футболисты вышли в четвертьфинал Кубка любительских команд

ФК «Курган» вышел в 1/4 финала Кубка любительских команд, сыграв с «Триумфом»
© Служба новостей «URA.RU»
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Предыдущая игра прошла со счетом 2:0 в пользу курганцев
Предыдущая игра прошла со счетом 2:0 в пользу курганцев Фото:

Курганские футболисты вышли в 1/4 финала Кубка любительских команд «Урал и Западная Сибирь», вничью сыграв с командой из Алапаевска «Триумф». Матч проходил в Сысерти. Об этом сообщается в telegram-канале ФК «Курган».

«Триумф» — «Курган» — 0:0. Показали отличные атаки, много ударов в створ, но без положительного результата. А пока — проходим в четвертьфинал Кубка среди любительских команд», — сообщается в telegram-канале курганского футбольного клуба.

Ранее в матче с этой же командой курганцы одолели соперника со счетом 2:0. Следующая игра состоится 19 апреля на домашнем поле. Это будет первый матч Чемпионата Третьей лиги против команды «ОСШ-Челябинск-М».

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Курганские футболисты вышли в 1/4 финала Кубка любительских команд «Урал и Западная Сибирь», вничью сыграв с командой из Алапаевска «Триумф». Матч проходил в Сысерти. Об этом сообщается в telegram-канале ФК «Курган». «Триумф» — «Курган» — 0:0. Показали отличные атаки, много ударов в створ, но без положительного результата. А пока — проходим в четвертьфинал Кубка среди любительских команд», — сообщается в telegram-канале курганского футбольного клуба. Ранее в матче с этой же командой курганцы одолели соперника со счетом 2:0. Следующая игра состоится 19 апреля на домашнем поле. Это будет первый матч Чемпионата Третьей лиги против команды «ОСШ-Челябинск-М».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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