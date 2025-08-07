Жевал гудрон: губернатор ХМАО Кухарук сделал неожиданное признание

В Сургуте (ХМАО) участники пленарной сессии, посвященной дню строителя, в ответ на вопрос одного из экспертов признались, что в детстве ели гудрон. Глава региона Руслан Кухарук не стал исключением, передает корреспондент URA.RU.
«Один из экспертов, промышленный дизайнер Пирожков, поинтересовался у аудитории, жевал ли кто-то в детстве гудрон. Руку подняли многие присутствующие, в том числе и глава региона», — сообщает журналист агентства.
Дизайнер Пирожков отметил, что многие в детстве жевали все подряд. «Мы все пробовали в детстве. Этот гудрон дал нам возможность сейчас пожирать все. Я вот могу ботинки съесть или еще что-нибудь. У дочки моей так не получится», — заключил эксперт.
Ранее URA.RU сообщало, как проходит рабочий день губернатора ХМАО Кухарука. Журналисты агентства узнали про его график, обед и бессонные ночи.
