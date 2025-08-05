Более 130 малых городов рискуют исчезнуть в России

Более 3,4 миллиона жителей малых городов России сталкиваются с риском исчезновения их населенных пунктов из-за сокращения населения и снижения экономической активности. Об этом говорится в исследовании экспертов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).
Аналитики отмечают, что за последние десять лет численность населения малых городов (до 50 тысяч жителей) уменьшилась на 314,5 тысячи человек. Наиболее серьезные потери понесли северные угольные, металлургические и лесопромышленные города, а также отдельные периферийные населенные пункты Брянской, Новгородской и Кировской областей, Красноярского края. «Там не хватает внутренних ресурсов для развития, а в связи с большим количеством малых городов сложно равномерно распределить внешние ресурсы между ними», — цитируют авторов исследования «Известия».
Также тяжелая демографическая ситуация сложилась в городах Верхний Тагил (Свердловская область), Трубчевск (Брянская область), Инта (Коми), Кемь и Медвежьегорск (Карелия), Торжок (Тверская область), а также в ряде периферийных городов развитых регионов, таких как Рошаль (Подмосковье) и Оха (Сахалинская область). Авторы исследования считают, что в аграрно-индустриальных регионах малые города находятся в немного лучшем положении благодаря продовольственной безопасности и более благоприятным условиям для жизни. Однако кризис промышленного производства и миграция населения в крупные центры сохраняют высокие риски утраты этих населенных пунктов.
Завлабораторией исследований экономики развития Президентской академии Степан Земцов пояснил, что процесс «сжатия» малых городов может продолжаться несколько поколений и проходит быстрее в северных регионах. По его словам, часть функций таких городов часто теряется, и населенный пункт превращается либо в сельский населенный пункт, либо в поселок. «В случае появления новых экономических стимулов — например, перераспределения логистических потоков, создания промышленных или агропромышленных кластеров, инвестиционных проектов в сфере туризма или возрождения локального производства — малый город может вернуть утраченные функции», — подчеркнул Земцов.
В качестве рекомендаций эксперты РАНХиГС предложили использовать уникальные преимущества отдельных городов: специализацию на востребованных отраслях, выгодное транспортное положение или рост населения за счет миграции и сезонной субурбанизации. Для северных регионов предлагается стратегия управляемого сжатия через развитие инфраструктуры в опорных населенных пунктах.
Власти уже предпринимали меры для поддержки малых городов: в июле 2025 года президент Владимир Путин поручил повысить эффективность «земских» программ и обеспечить специалистов жильем, чтобы замедлить отток населения и решить кадровый дефицит в социальной сфере.
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