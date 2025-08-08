Израиль утвердил решение по Газе

Кабинет министров Израиля утвердил решение о начале оккупации города Газа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Решение было принято после обсуждения, которое длилось 10 часов, сообщил Axios
Решение было принято после обсуждения, которое длилось 10 часов, сообщил Axios Фото:

Израильский кабинет министров по безопасности принял решение о начале оккупации города Газа. Об этом сообщил высокопоставленный израильский чиновник.

«Кабинет безопасности Израиля одобрил предложение премьер-министра Нетаньяху об оккупации города Газа», — сообщил чиновник. Его слова приводит портал Axios.

Судя по информации, обсуждение продолжалось около 10 часов, после чего план был одобрен большинством участников. Решение может стать первым шагом к полной оккупации сектора Газы и приведет к перемещению до миллиона мирных жителей, операция займет несколько месяцев.

Ситуация в секторе Газа обострилась после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, что привело к блокаде региона и началу масштабных военных действий. Израиль ранее заявлял о намерении установить полный контроль над Газой и впоследствии передать управление новому гражданскому правительству.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Израильский кабинет министров по безопасности принял решение о начале оккупации города Газа. Об этом сообщил высокопоставленный израильский чиновник. «Кабинет безопасности Израиля одобрил предложение премьер-министра Нетаньяху об оккупации города Газа», — сообщил чиновник. Его слова приводит портал Axios. Судя по информации, обсуждение продолжалось около 10 часов, после чего план был одобрен большинством участников. Решение может стать первым шагом к полной оккупации сектора Газы и приведет к перемещению до миллиона мирных жителей, операция займет несколько месяцев. Ситуация в секторе Газа обострилась после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, что привело к блокаде региона и началу масштабных военных действий. Израиль ранее заявлял о намерении установить полный контроль над Газой и впоследствии передать управление новому гражданскому правительству.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...