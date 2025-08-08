Путин рассказал президенту Узбекистана о переговорах с Уиткоффом

Путин обсудил с главой Узбекистана Мирзиеевым свою встречу с Уиткоффом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин поговорил с Мирзиеевым
Путин поговорил с Мирзиеевым Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, в ходе которого обсудил детали недавней встречи с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом, состоявшейся 6 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. В ходе телефонного разговора Владимир Путин поделился оценками прошедшей 6 августа в Кремле беседы со спецпосланником Президента США Стивеном Уиткоффом», — написали в telegram-канале Кремля. 

Мирзиеев выразил признательность за предоставленную значимую информацию и подтвердил приверженность поиску политико-дипломатических способов разрешения кризиса на Украине. В ходе беседы руководители государств также затронули вопросы российско-узбекского взаимодействия, уделив особое внимание торгово-экономическому, энергетическому и культурно-гуманитарному сотрудничеству. Обе стороны подтвердили стремление к дальнейшему укреплению стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя странами.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Южно-Африканской Республики Сирилом Рамапосой. В ходе разговора российский лидер проинформировал собеседника о результатах встречи, состоявшейся накануне в Москве со специальным представителем президента США Стивеном Уиткоффом. Путин изложил основные итоги беседы, передает RT. В свою очередь, президент ЮАР выразил благодарность за предоставленную информацию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, в ходе которого обсудил детали недавней встречи с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом, состоявшейся 6 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. «Телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. В ходе телефонного разговора Владимир Путин поделился оценками прошедшей 6 августа в Кремле беседы со спецпосланником Президента США Стивеном Уиткоффом», — написали в telegram-канале Кремля.  Мирзиеев выразил признательность за предоставленную значимую информацию и подтвердил приверженность поиску политико-дипломатических способов разрешения кризиса на Украине. В ходе беседы руководители государств также затронули вопросы российско-узбекского взаимодействия, уделив особое внимание торгово-экономическому, энергетическому и культурно-гуманитарному сотрудничеству. Обе стороны подтвердили стремление к дальнейшему укреплению стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя странами. Ранее президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Южно-Африканской Республики Сирилом Рамапосой. В ходе разговора российский лидер проинформировал собеседника о результатах встречи, состоявшейся накануне в Москве со специальным представителем президента США Стивеном Уиткоффом. Путин изложил основные итоги беседы, передает RT. В свою очередь, президент ЮАР выразил благодарность за предоставленную информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...