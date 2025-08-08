Путин рассказал президенту Узбекистана о переговорах с Уиткоффом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, в ходе которого обсудил детали недавней встречи с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом, состоявшейся 6 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. В ходе телефонного разговора Владимир Путин поделился оценками прошедшей 6 августа в Кремле беседы со спецпосланником Президента США Стивеном Уиткоффом», — написали в telegram-канале Кремля.
Мирзиеев выразил признательность за предоставленную значимую информацию и подтвердил приверженность поиску политико-дипломатических способов разрешения кризиса на Украине. В ходе беседы руководители государств также затронули вопросы российско-узбекского взаимодействия, уделив особое внимание торгово-экономическому, энергетическому и культурно-гуманитарному сотрудничеству. Обе стороны подтвердили стремление к дальнейшему укреплению стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя странами.
Ранее президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Южно-Африканской Республики Сирилом Рамапосой. В ходе разговора российский лидер проинформировал собеседника о результатах встречи, состоявшейся накануне в Москве со специальным представителем президента США Стивеном Уиткоффом. Путин изложил основные итоги беседы, передает RT. В свою очередь, президент ЮАР выразил благодарность за предоставленную информацию.
