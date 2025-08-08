Боец ВСУ украл российский дрон и подорвался на нем

Украинский боец погиб при попытке увезти дрон с поля боя
Украинский боец погиб при попытке увезти дрон с поля боя
Спецоперация РФ на Украине

Украинский военнослужащий погиб при попытке забрать найденный российский беспилотник — устройство взорвалось в момент крепления к мопеду. Об этом сообщили военкоры в telegram-каналах.

«ВСУшник зачем-то взял квадрокоптер и прикрепил к мопеду, после чего дрон взорвался», — говорится в сообщении telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Авторы предположили, что украинский военный посчитал беспилотник безопасным из-за отсутствия соединения по оптоволоконному каналу.

Военнослужащий поднял дрон, зафиксировал его на задней части мопеда, сел и попытался тронуться с места. В этот момент произошла детонация, из-за которой мужчина получил смертельные ранения.

