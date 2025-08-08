На границе России и Абхазии закрыли пункт пропуска из-за угрозы БПЛА

Решение о приостановке работы пункта приняли РФ и Абхазия
Решение о приостановке работы пункта приняли РФ и Абхазия

Пункт пропуска "Псоу" на границе России и Абхазии временно закрыт из-за угрозы атаки украинских БПЛА. Информацию сообщил начальник Пограничного управления СГБ Абхазии Рустам Латипов.

"Пункт пропуска "Псоу" временно закрыт из-за угрозы атаки украинских дронов",  — сообщил он Sputnik Абхазия. По его данным, решение принято по согласованию российской и абхазской сторон. 

На момент публикации материала ПВО в Сочи отражают атаку БПЛА. Также введены ограничения в аэропорту Геленджика. 

