На российских складах скопилось большое количество нераспроданных машин

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Из-за падения спроса на грузовые машины в России скопилось большое количество нераспроданной техники
Из-за падения спроса на грузовые машины в России скопилось большое количество нераспроданной техники Фото:

После резкого падения объемов продаж на грузовую технику в 2025 году, на складах российских дилерских компаний скопилось большое количество нераспроданных машин. Об этом сообщают в логистических компаниях ПЭК и «Транс Порт Терминал».

«На фоне высокого спроса в 2023-2024 годах дистрибьюторы активно закупали технику, в результате чего на складах скопилось большое количество стоков, которые сложно реализовать. Компании продают новую технику до 28% ниже исходной стоимости», — передает подсчеты компаний «Прайм».

Кроме того, из-за уменьшения расходов на логистику между Китаем и Россией на 42,9%, а также сокращения торговой наценки со стороны китайских дистрибьюторов в 2,5 раза, к июлю текущего года цена нового китайского 20-тонного седельного тягача для российских дилеров снизилась на 14% и составила около восьми с половиной миллионов рублей. Согласно данным Национального агентства промышленной информации (НАПИ), по итогам первого полугодия 2025 года продажи тягачей в России сократились на 70,3% по сравнению с прошлым годом.

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После резкого падения объемов продаж на грузовую технику в 2025 году, на складах российских дилерских компаний скопилось большое количество нераспроданных машин. Об этом сообщают в логистических компаниях ПЭК и «Транс Порт Терминал». «На фоне высокого спроса в 2023-2024 годах дистрибьюторы активно закупали технику, в результате чего на складах скопилось большое количество стоков, которые сложно реализовать. Компании продают новую технику до 28% ниже исходной стоимости», — передает подсчеты компаний «Прайм». Кроме того, из-за уменьшения расходов на логистику между Китаем и Россией на 42,9%, а также сокращения торговой наценки со стороны китайских дистрибьюторов в 2,5 раза, к июлю текущего года цена нового китайского 20-тонного седельного тягача для российских дилеров снизилась на 14% и составила около восьми с половиной миллионов рублей. Согласно данным Национального агентства промышленной информации (НАПИ), по итогам первого полугодия 2025 года продажи тягачей в России сократились на 70,3% по сравнению с прошлым годом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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