Самые рыбные реки и озера Свердловской области, и что в них можно поймать

В Свердловской области закончился запрет на рыбалку

28 июня 2024 в 10:48 Размер текста - 17 +

Рыбаки готовятся покорять водоемы и ловить новые трофеи Фото: Сергей Русанов © URA.RU На Урале 25 июня закончился последний запрет на рыбную ловлю, который был связан с нерестовым периодом: рыбаки расчехляют снасти и готовятся к добыче новых трофеев. URA.RU поинтересовалось в отделе государственной рыбоохраны Свердловской области, какие водоемы таят в себе наибольшие богатства. Эксперты назвали топ-9 самых рыбных рек и озер, а корреспондент собрал из открытых источников информацию, что в них можно поймать. Тавда Река Тавда — самый крупный водный объект Свердловской области, богатый рыбой, именно поэтому здесь очень развито промышленное рыболовство. Любительская рыбалка там тоже удачна. Летом ловят на реке и ее притоках, говорят, что лучше рыбачить с моторной лодки. В водоеме обитает множество разных видов рыбы: язь, окунь, щука, карась серебряный, лещ, судак, линь, налим, чебак, осетр, стерлядь и нельма. Два последних вида рыбы занесены в Красную книгу, поэтому, если поймаете, лучше их сразу выпустить. Тура Эта река тоже очень популярна среди свердловчан. Чаще всего здесь приезжают удить на спиннинг и на донку. Основными обитателями Туры являются щука, окунь, лещ, чебак, ерш, язь, елец и налим, а в нижнем течении много судака. Также водятся уклейка, гольян и пескарь, иногда попадаются краснокнижные нельма и стерлядь. Бывалые рыбаки уверяют, что лучшая рыбалка на Туре в августе. Ирбитка Третье место заняла река Ирбитка, которую многие считают красивейшей в Свердловской области. Не только рыбаков, но и просто туристов она манит своими хвойными лесами, скалами и пещерами. В реке водятся окунь, гольян, ерш, плотва, щука, язь, лещ и голавль. Рыбакам стоит иметь в виду, что летом Ирбитка сильно мелеет. Ница Эту реку свердловские рыбаки тоже ценят и любят. В ней обитают щука, лещ, окунь, налим, язь, чебак, уклейка, елец, линь, карась, пескарь, ерш, судак и карп. Рыба распределена по реке равномерно, что исключает массовое скопление рыбаков в одном месте. Исключением является участок в районе поселка Красноблодское, где, как правило, ловят крупную рыбу. Лозьва Река на севере Свердловской области берет начало на склонах горы Отортен — печально знаменитой после гибели группы Дятлова. В ее холодных водах водится хариус, пескарь, таймень, окунь, тугун, елец, щука, плотва, язь, стерлядь, осетр сибирский. В верховьях и горных притоках обитает налим. Опять же следует помнить, что некоторые рыбы из перечисленных занесены в Красную книгу. Их добыча запрещена законом. Сосьва Эта река на протяжении многих лет пользуется уважением у рыбаков, особенно у спиннингистов, даже за пределами Урала. В водоеме много как хищной, так и мирной рыбы: таймень, хариус, щука, окунь, язь, лещ, чебак, налим, толстолоб, карась, линь, ерш, тугун, нельма. Особенно славится Сосьва своим тугуном — он больше известен как «сосьвинская селедка». Эта рыба обитает в низовьях реки и выше поселка Сосьва не поднимается. Балтым Кроме рек, специалисты назвали и три озера, которые тоже богаты рыбой — например, Балтым. Несмотря на близкое расположение к областному центру, этот водоем считается хорошим местом для рыбалки. В нем любителей рыбной ловли ждут лещ, плотва, уклейка, окунь, ерш, карась золотой, карась серебряный, карп, щука, линь и налим. Шарташ Это озеро удобно тем, что находится в черте Екатеринбурга. Оно немного заболочено, но его экология не нарушается промышленными стоками и отходами производств, поэтому рыба там чистая и вкусная. В основном на Шарташ едут за карпом, пелядью, карасем, плотвой или подлещиком. Также там водится чебак, ерш, окунь, линь, пескарь, рипус, лещ, ротан. Таватуй Таватуй — пожалуй, самое красивое озеро в окрестностях Екатеринбурга. Не зря его называют жемчужиной Среднего Урала — вода здесь чистая и прозрачная. В озере водятся плотва, окунь, щука, линь, налим, лещ и ерш. Причем таватуйский ерш издавна славился своими размерами: по легенде, его даже подавали на стол самой Екатерине II. Также в водоеме встречаются чудской сиг и ладожский рипус — они были запущены в Таватуй в 20-е и 30-е годы прошлого века. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Урале 25 июня закончился последний запрет на рыбную ловлю, который был связан с нерестовым периодом: рыбаки расчехляют снасти и готовятся к добыче новых трофеев. URA.RU поинтересовалось в отделе государственной рыбоохраны Свердловской области, какие водоемы таят в себе наибольшие богатства. Эксперты назвали топ-9 самых рыбных рек и озер, а корреспондент собрал из открытых источников информацию, что в них можно поймать. Река Тавда — самый крупный водный объект Свердловской области, богатый рыбой, именно поэтому здесь очень развито промышленное рыболовство. Любительская рыбалка там тоже удачна. Летом ловят на реке и ее притоках, говорят, что лучше рыбачить с моторной лодки. В водоеме обитает множество разных видов рыбы: язь, окунь, щука, карась серебряный, лещ, судак, линь, налим, чебак, осетр, стерлядь и нельма. Два последних вида рыбы занесены в Красную книгу, поэтому, если поймаете, лучше их сразу выпустить. Эта река тоже очень популярна среди свердловчан. Чаще всего здесь приезжают удить на спиннинг и на донку. Основными обитателями Туры являются щука, окунь, лещ, чебак, ерш, язь, елец и налим, а в нижнем течении много судака. Также водятся уклейка, гольян и пескарь, иногда попадаются краснокнижные нельма и стерлядь. Бывалые рыбаки уверяют, что лучшая рыбалка на Туре в августе. Третье место заняла река Ирбитка, которую многие считают красивейшей в Свердловской области. Не только рыбаков, но и просто туристов она манит своими хвойными лесами, скалами и пещерами. В реке водятся окунь, гольян, ерш, плотва, щука, язь, лещ и голавль. Рыбакам стоит иметь в виду, что летом Ирбитка сильно мелеет. Эту реку свердловские рыбаки тоже ценят и любят. В ней обитают щука, лещ, окунь, налим, язь, чебак, уклейка, елец, линь, карась, пескарь, ерш, судак и карп. Рыба распределена по реке равномерно, что исключает массовое скопление рыбаков в одном месте. Исключением является участок в районе поселка Красноблодское, где, как правило, ловят крупную рыбу. Река на севере Свердловской области берет начало на склонах горы Отортен — печально знаменитой после гибели группы Дятлова. В ее холодных водах водится хариус, пескарь, таймень, окунь, тугун, елец, щука, плотва, язь, стерлядь, осетр сибирский. В верховьях и горных притоках обитает налим. Опять же следует помнить, что некоторые рыбы из перечисленных занесены в Красную книгу. Их добыча запрещена законом. Эта река на протяжении многих лет пользуется уважением у рыбаков, особенно у спиннингистов, даже за пределами Урала. В водоеме много как хищной, так и мирной рыбы: таймень, хариус, щука, окунь, язь, лещ, чебак, налим, толстолоб, карась, линь, ерш, тугун, нельма. Особенно славится Сосьва своим тугуном — он больше известен как «сосьвинская селедка». Эта рыба обитает в низовьях реки и выше поселка Сосьва не поднимается. Кроме рек, специалисты назвали и три озера, которые тоже богаты рыбой — например, Балтым. Несмотря на близкое расположение к областному центру, этот водоем считается хорошим местом для рыбалки. В нем любителей рыбной ловли ждут лещ, плотва, уклейка, окунь, ерш, карась золотой, карась серебряный, карп, щука, линь и налим. Это озеро удобно тем, что находится в черте Екатеринбурга. Оно немного заболочено, но его экология не нарушается промышленными стоками и отходами производств, поэтому рыба там чистая и вкусная. В основном на Шарташ едут за карпом, пелядью, карасем, плотвой или подлещиком. Также там водится чебак, ерш, окунь, линь, пескарь, рипус, лещ, ротан. Таватуй — пожалуй, самое красивое озеро в окрестностях Екатеринбурга. Не зря его называют жемчужиной Среднего Урала — вода здесь чистая и прозрачная. В озере водятся плотва, окунь, щука, линь, налим, лещ и ерш. Причем таватуйский ерш издавна славился своими размерами: по легенде, его даже подавали на стол самой Екатерине II. Также в водоеме встречаются чудской сиг и ладожский рипус — они были запущены в Таватуй в 20-е и 30-е годы прошлого века.