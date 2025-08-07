Ремонтировать иномарки в России станет дешевле и быстрее

Ремонт импортных автомобилей станет более доступным. Это касается прежде всего продукции тех производителей, которые ушли с российского рынка, начиная с 2022 года. Премьер-министр Михаил Мишустин 7 августа встретился с Константином Павловым, главой группы компаний «Ростар», которая занимается производством запчастей для иномарок, и отметил прогресс по импортозамещению в этой сфере. Как объяснили URA.RU эксперты, локализация ускорит и удешевит ремонт заграничного транспорта.
Импортозамещение иностранных деталей для грузовиков, автобусов, легковых машин и других видов транспорта после ухода иностранных производителей из России — «значимый элемент обретения технологического суверенитета», отметил Мишустин. Он напомнил, что стоит задача — возродить отрасль автокомпонентов.
«Ваша компания уже 15-й год обеспечивает комплектующими отечественных производителей грузовиков, автобусов, автомобилей и другой техники. Начиная от идеи продукта, вы разрабатываете детали, компоненты до серийного выпуска», — заметил премьер.
На производственных площадках «Ростара» выпускают 300 различных наименований продукций, рассказал глава компании. «Наша гордость — 30 собственных патентов на автокомпоненты. Мы работаем со всеми крупнейшими производителями грузовых автомобилей и автобусов в России: КамАЗ, ГАЗ, КАвЗ, ПАЗ, НАЗ», — сообщил Павлов.
Перед отечественными производителями автокомпонентов открываются хорошие перспективы, ведь многие автозаводы пытаются открыть производственные площадки в России. «Их первая задача — локализация. Мы просто вынуждены в хорошем смысле слова проводить автоматизацию и роботизацию производства», — рассказал Павлов.
Мишустин отметил, что компания локализует «хорошо зарекомендовавшие себя модели». Такого рода предприятия могут помочь стимулировать развитие станкостроения в России. По его словам, на федеральный проект станкостроения выделены «значительные средства». «К сожалению, многие компетенции, были утрачены еще в Советском Союзе. Но сегодня идет серьезное развитие, в том числе строится центр компетенций по станкоинструментальному производству. Важно, чтобы такие компании, как ваша, были заказчиками для этих новых технологий», — считает Мишустин.
Замена иностранных деталей на отечественные, а также локализация производства автокомплектующих необходимы, чтобы избежать простоя транспорта, особенно коммерческого, считает доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» МАДИ Лев Зиманов.
«Из-за политической обстановки в мире, мы все больше сталкиваемся с риском сокращения поставок различных видов транспорта в Россию. Поэтому нужно производить самим. В первую очередь, это касается коммерческого транспорта, например, экскаваторов и грейдеров. У коммерческих машин пробег в несколько раз больше, чем у легковых. Срок их эксплуатации — пять-шесть лет, максимум — семь. Агрегаты постепенно выходят из строя, требуется замена двигателей, коробок передач и других комплектующих, которые нужно импортозаместить», — объяснил Зиманов.
Локализация производства может не просто снизить риски простоя транспорта в будущем, а еще и сократить расходы на ремонт, рассказал вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.
«Речь идет о локализации производства тех комплектующих, которые используются для сборки легковых и коммерческих автомобилей внутри страны. Например, если мы говорим про автобусы ЛиАЗ или МАЗ, которые более чем на 65 процентов состоят из китайских комплектующих (двигателей, узлов, агрегатов, электроники), логичнее всего производить их у нас, ведь это снизит проблемы с заменой деталей, а возможно и их стоимость», — рассказал он и добавил, что локализация производства автозапчастей — это еще и возможность максимально загрузить технологические мощности заводов тех компаний, которые ушли из России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.