Компромиссом между Путиным и Трампом стала судьба Зеленского

Президент РФ Владимир Путин согласился на встречу с американским лидером Дональдом Трампом уже в ближайшие дни, и это, как пояснил URA.RU главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, — часть тонких договоренностей. Компромиссом для России вполне могла стать судьба украинского руководителя Владимира Зеленского, считает эксперт.
«Вчерашний визит в Москву посланника президента США Стива Уиткоффа — стал деликатной миссией. Эта встреча с Путиным очень нужна была Трампу, у которого осенью пройдут выборы в конгресс. Ему важно показать, что он, Трамп, — мировой лидер, что он может вести переговоры с такими „проблемными“ политиками, как Путин, как [лидер КНР] Си Цзиньпин — со всеми, кто сегодня не идет на поводу у Америки. Не исключаю, что „цена“ этой встречи — Зеленский, его вывод из игры.
Мы помогаем Трампу в решении его внутриполитических вопросов, а он помогает “убрать” с политического поля недоговороспособного Зеленского. И здесь, возможно, будут скоординированные действия России и США», — объяснил Васильев.
По мнению политолога, понятно, почему местом встречи Путина и Трампа с большой вероятностью станут Объединенные Арабские Эмираты. Тем самым лидеры смогут «убить» сразу не двух, а трех зайцев — обсудить конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, а также проблемы в двусторонних отношениях. «Ближний Восток — это еще одна „горячая точка“. Трамп борется за Нобелевскую премию мира, и встреча в ОАЭ — это повод обсудить и ближневосточные дела — и ситуацию в Газе, и Иран.
Это будет не просто двусторонняя встреча, а попытка урегулировать самые острые проблемы и конфликты», — отметил американист.
Россия и США 6 августа достигли предварительной договоренности о проведении встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Ожидается, что переговоры пройдут уже на следующей неделе. Этого не исключил помощник президента РФ Юрий Ушаков. А сам Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном месте проведения саммита, сказал, что у России много друзей, в том числе — Объединенные Арабские Эмираты, лидер которых Аль Нахайян как раз сегодня находится с визитом в Москве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.