Каждый третий работающий россиянин получает больше 100 тысяч рублей

Почти 32% работающих россиян получают более 100 тысяч рублей в месяц. Об этом стало известно из данных Росстата.
«Доля россиян со средней зарплатой выше 100 тысяч рублей в текущем году достигла 31,9% от всех работников», — передает данные РИА Новости. Это почти вдвое больше показателя двухлетней давности, когда такие доходы имели лишь 17,4% трудящихся. Исследование проводилось в апреле среди 28,4 миллиона работников из 95,4 тысячи организаций, не учитывая малый бизнес.
Среди высокооплачиваемых категорий 17,2% получают от 100 до 150 тысяч рублей, 6,9% — от 150 до 200 тысяч, 6,3% — от 200 до 400 тысяч, и 1,5% работников зарабатывают более 400 тысяч рублей ежемесячно. Средние доходные группы распределяются следующим образом: 13,1% россиян имеют зарплату 80-100 тысяч рублей, 17% — 60-80 тысяч, 20,2% — 40-60 тысяч, и 15,2% получают от 22,4 до 40 тысяч рублей.
Наименее оплачиваемая категория — 2,6% работников — получает меньше установленного МРОТ в 22,4 тысячи рублей. Для сравнения, в 2023 году таких работников было 2,4% при МРОТ 16,2 тысячи рублей. Эти данные отражают значительный рост доходов российских работников за последние два года, особенно в высокооплачиваемых сегментах.
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