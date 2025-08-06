Юрист рассказал, когда мессенджер Max будет обязателен к установке

С 1 сентября 2025 года мессенджер Max станет обязательным для предустановки на все новые смартфоны в России, сообщил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Это требование закреплено на федеральном уровне.
«С 1 сентября 2025 года приложение станет обязательным для предустановки на все новые смартфоны в России, а также каналом для получения документов на электронную подпись. Эти положения закреплены федеральным законом», — рассказал Хаминский РИА Новости.
По его словам, Max объединяет функции обмена сообщениями, звонков, передачи файлов до 4 ГБ, интеграцию с госуслугами, цифровую подпись и финансовые инструменты через систему быстрых платежей. Приложение также станет каналом для получения документов на электронную подпись.
Юрист отметил, что интерфейс Max схож с популярными мессенджерами, поддерживает AI-бота GigaChat и мини-приложения для бизнеса при низких требованиях к устройству. По его словам, интеграция с государственными онлайн-сервисами позволит пользователям оплачивать штрафы, вызывать такси и общаться в образовательных чатах.
При этом Хаминский обратил внимание на вопросы конфиденциальности: Max собирает IP-адреса, данные о местоположении и активности пользователей, а политика допускает передачу этих сведений государственным органам. В отличие от WhatsApp ((принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещенной в РФ) или Signal, сквозное шифрование пока не реализовано — используется лишь защита канала связи.
В марте компания VK запустила бета-версию Max, которая доступна в App Store, RuStore и Google Play. Развитие национального мессенджера поручено дочерней структуре VK — «Коммуникационная платформа». В июле количество пользователей Max превысило два миллиона.
Ранее Минцифры России опровергли информацию о том, что мессенджер MAX станет обязательным для получения документов на электронную подпись в «Госключе». В ведомстве уточнили, что MAX упростит процесс, но не является обязательным. Там также подчеркнули, что закон касается только мессенджера для подписания документов в «Госключе», не затрагивая другие сервисы, передает RT.
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