Как выбрать и носить школьный рюкзак, чтобы сохранить спину: отвечает врач

Выбор школьного рюкзака к 1 сентября — сложная задача, особенно для родителей учеников младших классов. Выбор ежегодно увеличивается, но не все модели могут быть удобными для ребенка. В беседе с URA.RU врач-педиатр школьного подразделения педиатрии клиники «Медскан Hadassah» Полина Гринчик рассказала, как выбрать рюкзак, как его правильно носить, и кому лучше от него отказаться.
Как выбрать школьный рюкзак
Врач-педиатр Полина Гринчик рассказала, что выбор школьного рюкзака — один из важных вопросов, касающихся здоровья ребенка. По ее словам, здоровой спина у ребенка будет не только при правильном выборе рюкзака, но и при обязательном контроле веса, который носит школьник. «Выбирайте легкие ортопедические модели, приучайте ребенка к порядку в рюкзаке и следите за осанкой», — объяснила эксперт.
Врач уточнила, что у правильного рюкзака обязательно должна быть жесткая ортопедическая спинка, которая обеспечивает поддержание позвоночника и снижает нагрузку на него. В рюкзаке должно быть несколько отделений для равномерного распределения веса.
Кроме того, лямки рюкзака должны быть не менее 4-5 см. По словам эксперта, при таком расстоянии они не врезаются в плечи и помогают правильно распределить нагрузку на плечевой аппарат и позвоночник. Кроме того, лучше выбирать лямки S-образной формы. Они повторяют форму плеч и шеи, имитируя естественные изгибы позвоночника. Это позволяет равномерно распределить вес рюкзака по плечам и спине.
«Лямки обязательно должны быть регулируемые. Это позволит адаптировать правильное положение рюкзака в зависимости от роста ребенка. Также важно обратить внимание на качество и прочность материала и фурнитуры. Рюкзак должен выдерживать вес учебников и легко чиститься», — сообщила специалист.
Кроме того, ученические портфели и ранцы должны иметь детали и фурнитуру со светоотражающими элементами на передних, боковых поверхностях и верхнем клапане. Также важно обратить внимание на возрастную маркировку, то есть на изделии должен быть указан возраст ребенка. Если маркировка отсутствует, значит рюкзак не предназначен для детей. Рюкзак также должен иметь документ о соответствии. Продавец обязан предъявить такой сертификат по запросу покупателя.
Как правильно носить школьный рюкзак
Полина Гринчик советует учитывать время ношения рюкзака. По ее словам, наполненный учебниками рюкзак следует носить не более 30–40 минут подряд. Затем специалист рекомендует снять его, чтобы дать спине отдохнуть.
«Долгое ношение рюкзака, например, более двух часов в день, повышает риск нарушений осанки. Кроме того, особенно важным при выборе школьного рюкзака является учет индивидуальных физиологических особенностей ребенка», — сообщила специалист.
По ее словам, рюкзак необходимо носить только на двух плечах, так как ношение на одном плече может привести к формированию сколиоза. Также рекомендуется носить его не ниже поясницы с плотным прилеганием к спине, а верхний край должен быть на уровне плеч. Это касается детей любого возраста.
«Не носить рюкзак в руке, так как это перегружает одну сторону тела. Длительное ношение таким образом является одним из провоцирующих факторов искривления позвоночника», — рассказала эксперт.
Как облегчить вес школьного рюкзака
Для того, чтобы облегчить вес рюкзака, врач рекомендует использовать электронные учебники или второй комплект учебной литературы, который остается в школе. «Покупайте легкие папки и тетради и следите за наполнением рюкзака. Важно не носить лишние и ненужные предметы», — отметила эксперт. Полина Гринчик советует выбирать рюкзаки с несколькими отделениями и тяжелые книги складывать ближе к спине.
Сколько должен весить рюкзак
Вес школьных ранцев без учебников, согласно СанПиН, должен быть для обучающихся начальных классов не более 700 грамм и для обучающихся средних и старших классов — не более 1000 грамм.
По данным врача-педиатра, максимальный вес рюкзака с содержимым не должен превышать:
- 10% от веса ребенка для 1–2 классов;
- 15% для 3–5 классов;
- 20% для старшеклассников.
Кому нельзя носить рюкзак
По словам врача, особенно важным при выборе школьного рюкзака является учет индивидуальных физиологических особенностей ребенка. Есть несколько состояний, когда ношение рюкзака противопоказано:
- сколиоз и другие искривлений позвоночника. При этих заболеваниях эксперт рекомендует обратить за индивидуальной консультацией к врачу — ортопеду.
- травмы спины, плечевого пояса. Врач рекомендует временно отказаться от ношения рюкзака до нормализации состояния здоровья.
- мышечная дистрофия, ДЦП требуются специальные решения. в этом случае врач рекомендует использовать, например, рюкзаки с дополнительной поддержкой или тележки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.