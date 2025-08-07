07 августа 2025

Свердловским бюджетникам поднимут зарплаты, на это выделят миллиарды

Зарплаты бюджетников вырастут на 16,8%
Зарплаты бюджетников вырастут на 16,8%

Врио губернатора Свердловской области поручил с 1 сентября повысить зарплаты «указным» категориям бюджетников. Учитывая эту индексацию, по итогам года их зарплата вырастет на 16,8%. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале.

«Повышение коснется почти 137 тысяч работников из категорий, которые перечислены в „майских“ указах президента РФ: учителя, воспитатели, врачи, работники культуры, соцработники. Это самые ответственные и востребованные сегодня профессии», — пояснил Паслер.

На эти цели до конца года из регионального бюджета выделят более пяти миллиардов рублей. Подготовкой соответствующих документов займутся министерство финансов совместно с профильными ведомствами.

