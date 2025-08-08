NBC: Трамп наорал на Нетаньяху из-за массового голода в секторе Газа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп накричал на премьер-министра Израиля во время разговора о массовом голоде в Секторе газа
Трамп накричал на премьер-министра Израиля во время разговора о массовом голоде в Секторе газа Фото:

Президент США накричал на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, когда он заявил американскому лидеру по телефону, что сообщения о массовом голоде в секторе Газа не соответствуют действительности и были сфабрикованы движением ХАМАС. Об этом сообщает NBC News.

«Я не хочу слышать, что голод — это фальшивка», — передают слова президента в сообщении. Кроме того, Трамп добавил, что его помощники предоставили ему доказательства того, что дети в секторе Газа действительно страдают от голода.

Дополнительные подробности телефонного разговора официальные представители Белого дома и правительства Израиля не раскрывают. Представители Белого дома отказались от комментариев.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США накричал на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, когда он заявил американскому лидеру по телефону, что сообщения о массовом голоде в секторе Газа не соответствуют действительности и были сфабрикованы движением ХАМАС. Об этом сообщает NBC News. «Я не хочу слышать, что голод — это фальшивка», — передают слова президента в сообщении. Кроме того, Трамп добавил, что его помощники предоставили ему доказательства того, что дети в секторе Газа действительно страдают от голода. Дополнительные подробности телефонного разговора официальные представители Белого дома и правительства Израиля не раскрывают. Представители Белого дома отказались от комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...