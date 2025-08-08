NBC: Трамп наорал на Нетаньяху из-за массового голода в секторе Газа

Президент США накричал на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, когда он заявил американскому лидеру по телефону, что сообщения о массовом голоде в секторе Газа не соответствуют действительности и были сфабрикованы движением ХАМАС. Об этом сообщает NBC News.
«Я не хочу слышать, что голод — это фальшивка», — передают слова президента в сообщении. Кроме того, Трамп добавил, что его помощники предоставили ему доказательства того, что дети в секторе Газа действительно страдают от голода.
Дополнительные подробности телефонного разговора официальные представители Белого дома и правительства Израиля не раскрывают. Представители Белого дома отказались от комментариев.
