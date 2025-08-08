Путин и Си Цзиньпин созвонились

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Си Цзиньпин поговорил по телефону с Путиным
Си Цзиньпин поговорил по телефону с Путиным Фото:

В пятницу 8 августа президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV). Уточняется что разговор прошел по инициативе российской стороны.

«Восьмого августа председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путина провели телефонный разговор», — говорится в сообщении CCTV. Китайский лидер заявил что Китай рад тому что Россия и США поддерживают контакты и улучшают отношения.

Ранее 6 августа у Путина прошли переговоры с спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, после чего Путин и Трамп достигли предварительной договоренности о личной встрече. 8 августа российский лидер уже провел переговоры с лидерами других стран: президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В пятницу 8 августа президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV). Уточняется что разговор прошел по инициативе российской стороны. «Восьмого августа председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путина провели телефонный разговор», — говорится в сообщении CCTV. Китайский лидер заявил что Китай рад тому что Россия и США поддерживают контакты и улучшают отношения. Ранее 6 августа у Путина прошли переговоры с спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, после чего Путин и Трамп достигли предварительной договоренности о личной встрече. 8 августа российский лидер уже провел переговоры с лидерами других стран: президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...