Путин и Си Цзиньпин созвонились

В пятницу 8 августа президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV). Уточняется что разговор прошел по инициативе российской стороны.
«Восьмого августа председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путина провели телефонный разговор», — говорится в сообщении CCTV. Китайский лидер заявил что Китай рад тому что Россия и США поддерживают контакты и улучшают отношения.
Ранее 6 августа у Путина прошли переговоры с спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, после чего Путин и Трамп достигли предварительной договоренности о личной встрече. 8 августа российский лидер уже провел переговоры с лидерами других стран: президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.