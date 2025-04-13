«Коммерсант»: губернатор Вологодской области нашел себе нового заместителя

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Филимонов назначил на пост своего заместителя Жестянникова, который уже работал под его руководством
Филимонов назначил на пост своего заместителя Жестянникова, который уже работал под его руководством Фото:

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов назначил новым первым заместителем главы региона Сергея Жестянникова, который ранее занимал пост спикера Вологодского законодательного собрания. Об этом сообщает газета «Коммерсант». 

«Жестянников в ближайшее время перейдет на вакантную должность первого вице-губернатора», — пишет издание со ссылкой на источники в правительстве Вологодской области. По их словам, Жестянников успешно проявил себя как квалифицированный организатор, способный управлять сложными техническими процессами. Похожей деятельностью он занимался до перехода в законодательное собрание.

Жестянников начал свою профессиональную деятельность в органах правопорядка. В 2014 году он возглавил вологодское отделение Федеральной миграционной службы, а в 2016 году стал руководителем администрации Вологодского района. С 2017 года он исполнял обязанности главы этого района.

Конец 2023 года ознаменовался его назначением на пост заместителя Филимонова. В июне 2024 года Жестянников был избран в региональный парламент, где вскоре получил пост председателя. Менее чем через год он вернулся в правительство, заняв должность, освободившуюся 13 марта после ухода в отставку Юрия Умеренко, ближайшего соратника Филимонова. Причины его отставки не были разглашены.

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Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов назначил новым первым заместителем главы региона Сергея Жестянникова, который ранее занимал пост спикера Вологодского законодательного собрания. Об этом сообщает газета «Коммерсант».  «Жестянников в ближайшее время перейдет на вакантную должность первого вице-губернатора», — пишет издание со ссылкой на источники в правительстве Вологодской области. По их словам, Жестянников успешно проявил себя как квалифицированный организатор, способный управлять сложными техническими процессами. Похожей деятельностью он занимался до перехода в законодательное собрание. Жестянников начал свою профессиональную деятельность в органах правопорядка. В 2014 году он возглавил вологодское отделение Федеральной миграционной службы, а в 2016 году стал руководителем администрации Вологодского района. С 2017 года он исполнял обязанности главы этого района. Конец 2023 года ознаменовался его назначением на пост заместителя Филимонова. В июне 2024 года Жестянников был избран в региональный парламент, где вскоре получил пост председателя. Менее чем через год он вернулся в правительство, заняв должность, освободившуюся 13 марта после ухода в отставку Юрия Умеренко, ближайшего соратника Филимонова. Причины его отставки не были разглашены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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