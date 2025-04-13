«Коммерсант»: губернатор Вологодской области нашел себе нового заместителя

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов назначил новым первым заместителем главы региона Сергея Жестянникова, который ранее занимал пост спикера Вологодского законодательного собрания. Об этом сообщает газета «Коммерсант».
«Жестянников в ближайшее время перейдет на вакантную должность первого вице-губернатора», — пишет издание со ссылкой на источники в правительстве Вологодской области. По их словам, Жестянников успешно проявил себя как квалифицированный организатор, способный управлять сложными техническими процессами. Похожей деятельностью он занимался до перехода в законодательное собрание.
Жестянников начал свою профессиональную деятельность в органах правопорядка. В 2014 году он возглавил вологодское отделение Федеральной миграционной службы, а в 2016 году стал руководителем администрации Вологодского района. С 2017 года он исполнял обязанности главы этого района.
Конец 2023 года ознаменовался его назначением на пост заместителя Филимонова. В июне 2024 года Жестянников был избран в региональный парламент, где вскоре получил пост председателя. Менее чем через год он вернулся в правительство, заняв должность, освободившуюся 13 марта после ухода в отставку Юрия Умеренко, ближайшего соратника Филимонова. Причины его отставки не были разглашены.
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