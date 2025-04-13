В Крыму обнаружили новые выбросы мазута. Видео

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Новые выбросы мазута обнаружили в Крыму и Краснодарском крае
Новые выбросы мазута обнаружили в Крыму и Краснодарском крае Фото:

В крымском городе Керчь зафиксированы новые выбросы мазута на береговую линию и в акваторию. Об этом сообщают местные волонтеры. 

«Обнаружены выбросы мазута на берегу и в воде в г. Керчи, микрорайон Аршинцево, от ост. Парковая вниз по лестнице к морю, где дамба», — пишут волонтеры в telegram-канале «Разлив Мазута Крым». 

Кроме того, на побережье Анапы в Успенском и Тимашевском районах обнаружены новые загрязнения мазутом, передает оперативный штаб Краснодарского края. Работы по очистке пляжей от мазута, обнаруженного на кромке воды, проводятся в приоритетном порядке.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов объявил о завершении очистки пляжей полуострова от мазутного загрязнения. Он подчеркнул, что мелкие оставшиеся загрязнения не скажутся на открытии курортного сезона, передает RT.

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В крымском городе Керчь зафиксированы новые выбросы мазута на береговую линию и в акваторию. Об этом сообщают местные волонтеры.  «Обнаружены выбросы мазута на берегу и в воде в г. Керчи, микрорайон Аршинцево, от ост. Парковая вниз по лестнице к морю, где дамба», — пишут волонтеры в telegram-канале «Разлив Мазута Крым».  Кроме того, на побережье Анапы в Успенском и Тимашевском районах обнаружены новые загрязнения мазутом, передает оперативный штаб Краснодарского края. Работы по очистке пляжей от мазута, обнаруженного на кромке воды, проводятся в приоритетном порядке. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов объявил о завершении очистки пляжей полуострова от мазутного загрязнения. Он подчеркнул, что мелкие оставшиеся загрязнения не скажутся на открытии курортного сезона, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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