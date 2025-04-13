В крымском городе Керчь зафиксированы новые выбросы мазута на береговую линию и в акваторию. Об этом сообщают местные волонтеры.
«Обнаружены выбросы мазута на берегу и в воде в г. Керчи, микрорайон Аршинцево, от ост. Парковая вниз по лестнице к морю, где дамба», — пишут волонтеры в telegram-канале «Разлив Мазута Крым».
Кроме того, на побережье Анапы в Успенском и Тимашевском районах обнаружены новые загрязнения мазутом, передает оперативный штаб Краснодарского края. Работы по очистке пляжей от мазута, обнаруженного на кромке воды, проводятся в приоритетном порядке.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов объявил о завершении очистки пляжей полуострова от мазутного загрязнения. Он подчеркнул, что мелкие оставшиеся загрязнения не скажутся на открытии курортного сезона, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.