13 апреля 2025

Миронов: целые районы России превращаются в мигрантские гетто

© Служба новостей «URA.RU»
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Миронов настаивал на ужесточении миграционной политики
Миронов настаивал на ужесточении миграционной политики Фото:

В России целые районы превращаются в мигрантские гетто, которые живут по собственным нормам и игнорируют российские законы и культурные традиции. Об этом сообщил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«В таких гетто живут по своим законам. Еще несколько лет назад мы предупреждали об этих рисках, но нас „шикали“ и обвиняли в отсутствии толерантности. Речь не о национализме — Россия исторически многонациональна. Проблема в том, что приезжие, вместо интеграции, создают изолированные группы, что провоцирует межэтническую напряженность», — заявил Миронов в интервью «Парламентской газете». 

По словам политика, ярким индикатором кризиса стали ежедневные сводки МВД: рост преступности в таких районах часто связан с конфликтами на почве культурных различий. Наибольший приток мигрантов фиксируется в столичных агломерациях, Центральной России и южных регионах страны. Эти зоны привлекают как трудовых мигрантов, так и переселенцев, которые чаще всего едут из Узбекистана и Таджикистана. 

Власти России ранее заявили, что намерены усилить контроль за мигрантами, имеющими непогашенную судимость. По словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, получение российского гражданства такими иностранцами является недопустимым.

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В России целые районы превращаются в мигрантские гетто, которые живут по собственным нормам и игнорируют российские законы и культурные традиции. Об этом сообщил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. «В таких гетто живут по своим законам. Еще несколько лет назад мы предупреждали об этих рисках, но нас „шикали“ и обвиняли в отсутствии толерантности. Речь не о национализме — Россия исторически многонациональна. Проблема в том, что приезжие, вместо интеграции, создают изолированные группы, что провоцирует межэтническую напряженность», — заявил Миронов в интервью «Парламентской газете».  По словам политика, ярким индикатором кризиса стали ежедневные сводки МВД: рост преступности в таких районах часто связан с конфликтами на почве культурных различий. Наибольший приток мигрантов фиксируется в столичных агломерациях, Центральной России и южных регионах страны. Эти зоны привлекают как трудовых мигрантов, так и переселенцев, которые чаще всего едут из Узбекистана и Таджикистана.  Власти России ранее заявили, что намерены усилить контроль за мигрантами, имеющими непогашенную судимость. По словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, получение российского гражданства такими иностранцами является недопустимым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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