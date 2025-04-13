Миронов: целые районы России превращаются в мигрантские гетто

В России целые районы превращаются в мигрантские гетто, которые живут по собственным нормам и игнорируют российские законы и культурные традиции. Об этом сообщил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
«В таких гетто живут по своим законам. Еще несколько лет назад мы предупреждали об этих рисках, но нас „шикали“ и обвиняли в отсутствии толерантности. Речь не о национализме — Россия исторически многонациональна. Проблема в том, что приезжие, вместо интеграции, создают изолированные группы, что провоцирует межэтническую напряженность», — заявил Миронов в интервью «Парламентской газете».
По словам политика, ярким индикатором кризиса стали ежедневные сводки МВД: рост преступности в таких районах часто связан с конфликтами на почве культурных различий. Наибольший приток мигрантов фиксируется в столичных агломерациях, Центральной России и южных регионах страны. Эти зоны привлекают как трудовых мигрантов, так и переселенцев, которые чаще всего едут из Узбекистана и Таджикистана.
Власти России ранее заявили, что намерены усилить контроль за мигрантами, имеющими непогашенную судимость. По словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, получение российского гражданства такими иностранцами является недопустимым.
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