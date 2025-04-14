Госдума хочет сократить рабочий день для одной категории россиян

Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил сократить рабочий день для женщин на один час с целью улучшения их возможностей для занятия семейными делами. По мнению депутата, это изменение позволит повысить демографию и обеспечить женщинам больше времени для личной жизни.
«Считаю актуальным и своевременным сократить нашему прекрасному полу рабочий день хотя бы на час с сохранением заработной платы», — подчеркнул Игорь Антропенко в беседе с ТАСС. Он также указал на сложности, с которыми сталкиваются работающие мамы, приходя домой уставшими и не имея возможности качественно заниматься своими детьми.
Кроме того, Антропенко обратил внимание на то, что многие женщины вынуждены уходить с работы из-за необходимости уделить больше времени семье, что не всегда является желаемым решением. Парламентарий также отметил, что даже бездетным женщинам необходим дополнительный час в день для личных нужд, что может способствовать их лучшей подготовке к рабочему дню и общему благополучию.
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