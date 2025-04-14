В Екатеринбурге решили судьбу фонда Ройзмана*: вердикт суда

Суд в Екатеринбурге ликвидировал фонд Ройзмана*

14 апреля 2025 в 18:15 Размер текста - 17 +

Организация не смогла выстоять в борьбе против свердловского управления минюста Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Фонд Ройзмана* требуют ликвидировать Октябрьский районный суд Екатеринбурга постановил ликвидировать благотворительный фонд бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом). Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда. Директор фонда Светлана Косолапова заявила, что решение суда, скорее всего, будет обжаловано: «Шансы есть всегда. Мы будем пытаться, проработаем позицию с нашим адвокатом». Региональное управление министерства юстиции подало иск о ликвидации фонда после прошлогодней ревизии. Тогда сотрудники ведомства выявили ряд нарушений в работе организации. В частности, фонд обвинили в нецелевом использовании средств, которые предназначались для лечения детей (в самом учреждении это опровергали). О претензиях к учреждению URA.RU подробно писало в этом материале. *Евгений Ройзман признан иностранным агентом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Октябрьский районный суд Екатеринбурга постановил ликвидировать благотворительный фонд бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом). Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда. Директор фонда Светлана Косолапова заявила, что решение суда, скорее всего, будет обжаловано: «Шансы есть всегда. Мы будем пытаться, проработаем позицию с нашим адвокатом». Региональное управление министерства юстиции подало иск о ликвидации фонда после прошлогодней ревизии. Тогда сотрудники ведомства выявили ряд нарушений в работе организации. В частности, фонд обвинили в нецелевом использовании средств, которые предназначались для лечения детей (в самом учреждении это опровергали). О претензиях к учреждению URA.RU подробно писало в этом материале. *Евгений Ройзман признан иностранным агентом.