Житель Салехарда избил своего пасынка во время распития алкоголя, после чего мужчина скончался от полученных травм. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по ЯНАО.
«По данным следствия, в городе Салехарде 21 февраля между отчимом и пасынком произошел конфликт на почве совместного распития спиртных напитков», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. Отчим нанес пасынку множественные удары по телу, повредив поясничную область.
От полученных травм пострадавший скончался 2 апреля в квартире. Избивший обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть по неосторожности.
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