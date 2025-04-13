13 апреля 2025
12 апреля 2025

В Салехарде пасынок скончался после побоев отчима

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Отчим избил до смерти своего пасынка (архивное фото)
Отчим избил до смерти своего пасынка (архивное фото) Фото:

Житель Салехарда избил своего пасынка во время распития алкоголя, после чего мужчина скончался от полученных травм. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по ЯНАО.

«По данным следствия, в городе Салехарде 21 февраля между отчимом и пасынком произошел конфликт на почве совместного распития спиртных напитков», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. Отчим нанес пасынку множественные удары по телу, повредив поясничную область.

От полученных травм пострадавший скончался 2 апреля в квартире. Избивший обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть по неосторожности.

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Житель Салехарда избил своего пасынка во время распития алкоголя, после чего мужчина скончался от полученных травм. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по ЯНАО. «По данным следствия, в городе Салехарде 21 февраля между отчимом и пасынком произошел конфликт на почве совместного распития спиртных напитков», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. Отчим нанес пасынку множественные удары по телу, повредив поясничную область. От полученных травм пострадавший скончался 2 апреля в квартире. Избивший обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть по неосторожности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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