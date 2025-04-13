Прием заявок на отдых в оздоровительных лагерях стартует в ЯНАО

На Ямале стартует заявочная кампания на поездки в летние оздоровительные лагеря. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.
«В первую очередь заявки на летний отдых принимаются от льготных категорий граждан. Прием заявок на общих основаниях начнется 18 апреля. Для удобства пользователей даты старта заявочной кампании для муниципальных образований разные», — отметили в пресс-службе.
Летом отдохнуть в Краснодарском крае и Тюменской области смогут более семи тысяч детей из ЯНАО. Более тысячи из них будут из подшефной Волновахи. Путевки предоставляются бесплатно. Транспортные расходы покрываются родителями или законными представителями.
Начало приема заявок в ЯНАО на летний оздоровительный отдых
- 14 апреля для льготных категорий жителей Салехарда, Лабытнанги, Приуральского, Шурышкарского, Ямальского и Надымского районов;
- 15 апреля для Ноябрьска, Губкинского, Муравленко;
- 16 апреля для жителей Нового Уренгоя, Тазовского, Пуровского и Красноселькупского районов;
- 18 апреля для граждан на общих основаниях - Салехард, Лабытнанги, Приуральский, Шурышкарский, Ямальский и Надымский районы;
- 19 апреля для жителей Ноябрьска, Губкинского, Муравленко;
- 20 апреля для жителей Нового Уренгоя, Тазовского, Пуровского и Красноселькупского районов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!