МИД Киргизии вручил РФ ноту из-за задержаний в Москве

Дипломаты Киргизии хотят знать причины задержания граждан республики в Москве
© Служба новостей «URA.RU»
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В Киргизии недовольны задержанием граждан республики в Москве
В Киргизии недовольны задержанием граждан республики в Москве Фото:

МИД Киргизии ноту российской стороне с просьбой предоставить информацию о задержании граждан республики в Москве. Об этом сообщила пресс-служба киргизского внешнеполитического ведомства. Ранее в социальных сетях было опубликовано видео задержания граждан Республики Киргизия в одном из московских банных комплексов.

«Российской стороне вручена официальная Нота с просьбой предоставить информацию об основаниях проведенной правоохранительными органами операции, а также применения силовых мер в отношении граждан и, в случае необоснованности применения силы, принять соответствующие меры в отношении представителей правоохранительных органов г. Москвы по данному инциденту», — заявили в  пресс-службе МИД. Там же попросили принять эффективные меры для защиты прав граждан республики и предотвращения возникновения аналогичных ситуаций в будущем.

Ранее стало известно, что в столице России бизнесмен из Киргизии решил предоставлять банные услуги только соотечественникам и перестал пускать в баню граждан РФ. После появления жалоб в баню нагрянули силовики. Некоторых задержали.

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МИД Киргизии ноту российской стороне с просьбой предоставить информацию о задержании граждан республики в Москве. Об этом сообщила пресс-служба киргизского внешнеполитического ведомства. Ранее в социальных сетях было опубликовано видео задержания граждан Республики Киргизия в одном из московских банных комплексов. «Российской стороне вручена официальная Нота с просьбой предоставить информацию об основаниях проведенной правоохранительными органами операции, а также применения силовых мер в отношении граждан и, в случае необоснованности применения силы, принять соответствующие меры в отношении представителей правоохранительных органов г. Москвы по данному инциденту», — заявили в  пресс-службе МИД. Там же попросили принять эффективные меры для защиты прав граждан республики и предотвращения возникновения аналогичных ситуаций в будущем. Ранее стало известно, что в столице России бизнесмен из Киргизии решил предоставлять банные услуги только соотечественникам и перестал пускать в баню граждан РФ. После появления жалоб в баню нагрянули силовики. Некоторых задержали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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