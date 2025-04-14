МИД Киргизии вручил РФ ноту из-за задержаний в Москве

МИД Киргизии ноту российской стороне с просьбой предоставить информацию о задержании граждан республики в Москве. Об этом сообщила пресс-служба киргизского внешнеполитического ведомства. Ранее в социальных сетях было опубликовано видео задержания граждан Республики Киргизия в одном из московских банных комплексов.
«Российской стороне вручена официальная Нота с просьбой предоставить информацию об основаниях проведенной правоохранительными органами операции, а также применения силовых мер в отношении граждан и, в случае необоснованности применения силы, принять соответствующие меры в отношении представителей правоохранительных органов г. Москвы по данному инциденту», — заявили в пресс-службе МИД. Там же попросили принять эффективные меры для защиты прав граждан республики и предотвращения возникновения аналогичных ситуаций в будущем.
Ранее стало известно, что в столице России бизнесмен из Киргизии решил предоставлять банные услуги только соотечественникам и перестал пускать в баню граждан РФ. После появления жалоб в баню нагрянули силовики. Некоторых задержали.
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