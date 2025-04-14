«Царьград»: мигранты не пустили россиян в баню и нарвались на силовиков

В Москве бизнесмен из Киргизии решил предоставлять банные услуги только своим соотечественникам и перестал пускать в столичную баню россиян. После жалоб туда нагрянули силовики, которые задержали парящихся мигрантов. Об этом сообщают telegram-каналы.
«Полиция нагрянула в баню, куда не пускали русских. В ходе рейда силовики уложили гостей столицы на пол, а после задержали около 40 человек», — пишет telegram-канал «Царьград».
Задержание граждан Киргизии спровоцировало международный скандал. В киргизских СМИ появилась информация, что ОМОН якобы в течение пяти часов избивал задержанных. Депутат парламента Киргизии Джанар Акаев потребовал от российских властей осудить действия силовиков, а также попросил «компенсаций и официальных извинений». Однако в сети появились кадры, что никаких избиений задержанных не было.
МИД Киргизии занял более сдержанную позицию, сообщив, что внимательно отслеживает развитие ситуации и взаимодействует с российскими коллегами для выяснения обстоятельств. Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что целые районы России превращаются в мигрантские гетто. Политик отметил, что такие анклавы живут по собственным нормам и игнорируют российские законы и культурные традиции.
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