«Царьград»: мигранты не пустили россиян в баню и нарвались на силовиков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Баню с мигрантами штурмовал ОМОН
Баню с мигрантами штурмовал ОМОН Фото:

В Москве бизнесмен из Киргизии решил предоставлять банные услуги только своим соотечественникам и перестал пускать в столичную баню россиян. После жалоб туда нагрянули силовики, которые задержали парящихся мигрантов. Об этом сообщают telegram-каналы. 

«Полиция нагрянула в баню, куда не пускали русских. В ходе рейда силовики уложили гостей столицы на пол, а после задержали около 40 человек», — пишет telegram-канал «Царьград».

Задержание граждан Киргизии спровоцировало международный скандал. В киргизских СМИ появилась информация, что ОМОН якобы в течение пяти часов избивал задержанных. Депутат парламента Киргизии Джанар Акаев потребовал от российских властей осудить действия силовиков, а также попросил «компенсаций и официальных извинений». Однако в сети появились кадры, что никаких избиений задержанных не было.

МИД Киргизии занял более сдержанную позицию, сообщив, что внимательно отслеживает развитие ситуации и взаимодействует с российскими коллегами для выяснения обстоятельств. Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что целые районы России превращаются в мигрантские гетто. Политик отметил, что такие анклавы живут по собственным нормам и игнорируют российские законы и культурные традиции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве бизнесмен из Киргизии решил предоставлять банные услуги только своим соотечественникам и перестал пускать в столичную баню россиян. После жалоб туда нагрянули силовики, которые задержали парящихся мигрантов. Об этом сообщают telegram-каналы.  «Полиция нагрянула в баню, куда не пускали русских. В ходе рейда силовики уложили гостей столицы на пол, а после задержали около 40 человек», — пишет telegram-канал «Царьград». Задержание граждан Киргизии спровоцировало международный скандал. В киргизских СМИ появилась информация, что ОМОН якобы в течение пяти часов избивал задержанных. Депутат парламента Киргизии Джанар Акаев потребовал от российских властей осудить действия силовиков, а также попросил «компенсаций и официальных извинений». Однако в сети появились кадры, что никаких избиений задержанных не было. МИД Киргизии занял более сдержанную позицию, сообщив, что внимательно отслеживает развитие ситуации и взаимодействует с российскими коллегами для выяснения обстоятельств. Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что целые районы России превращаются в мигрантские гетто. Политик отметил, что такие анклавы живут по собственным нормам и игнорируют российские законы и культурные традиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...