MWM: на Украине стали исчезать F-16 при загадочных обстоятельствах

На Украине исчезают истребители F-16 при загадочных обстоятельствах. 12 апреля украинские ВВС подтвердили потерю одного из таких самолетов и гибель пилота во время боевого задания. Об этом пишет издание Military Watch Magazine (MWM).
«12 апреля украинские ВВС подтвердили потерю истребителя четвертого поколения F-16 и гибель его пилота при неясных обстоятельствах в ходе „боевого задания“», — говорится в материале издания. Там добавили, что эффективность F-16 против российских Су-35 вызывает сомнения.
Украинские военные уже потеряли несколько самолетов и пилотов. Первый F-16 был потерян всего через 25 дней после его прибытия в страну, при этом эти истребители, поставленные из Нидерландов, Бельгии и Норвегии, оказались устаревшими. Представитель украинских ВВС Юрий Игнат отмечал, что для успешного противостояния российским самолетам Украине необходимы надежные системы ПВО и современные средства радиоэлектронной борьбы.
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