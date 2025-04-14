MWM: на Украине стали исчезать F-16 при загадочных обстоятельствах

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Истребители F-16 не могут соперничать с российскими Су-35, пишет MWM
Истребители F-16 не могут соперничать с российскими Су-35, пишет MWM Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине исчезают истребители F-16 при загадочных обстоятельствах. 12 апреля украинские ВВС подтвердили потерю одного из таких самолетов и гибель пилота во время боевого задания. Об этом пишет издание Military Watch Magazine (MWM).

«12 апреля украинские ВВС подтвердили потерю истребителя четвертого поколения F-16 и гибель его пилота при неясных обстоятельствах в ходе „боевого задания“», — говорится в материале издания. Там добавили, что эффективность F-16 против российских Су-35 вызывает сомнения.

Украинские военные уже потеряли несколько самолетов и пилотов. Первый F-16 был потерян всего через 25 дней после его прибытия в страну, при этом эти истребители, поставленные из Нидерландов, Бельгии и Норвегии, оказались устаревшими. Представитель украинских ВВС Юрий Игнат отмечал, что для успешного противостояния российским самолетам Украине необходимы надежные системы ПВО и современные средства радиоэлектронной борьбы.

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На Украине исчезают истребители F-16 при загадочных обстоятельствах. 12 апреля украинские ВВС подтвердили потерю одного из таких самолетов и гибель пилота во время боевого задания. Об этом пишет издание Military Watch Magazine (MWM). «12 апреля украинские ВВС подтвердили потерю истребителя четвертого поколения F-16 и гибель его пилота при неясных обстоятельствах в ходе „боевого задания“», — говорится в материале издания. Там добавили, что эффективность F-16 против российских Су-35 вызывает сомнения. Украинские военные уже потеряли несколько самолетов и пилотов. Первый F-16 был потерян всего через 25 дней после его прибытия в страну, при этом эти истребители, поставленные из Нидерландов, Бельгии и Норвегии, оказались устаревшими. Представитель украинских ВВС Юрий Игнат отмечал, что для успешного противостояния российским самолетам Украине необходимы надежные системы ПВО и современные средства радиоэлектронной борьбы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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