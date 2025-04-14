На МКАД произошло массовое ДТП, есть пострадавший

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Москве произошло ДТП с пятью автомобилями
В Москве произошло ДТП с пятью автомобилями Фото:

На МКАД в Москве произошло массовое ДТП с участием нескольких грузовых автомобилей. Есть пострадавший. Об этом рассказали в московском дептрансе.  

«На внутренней стороне 108 км МКАД (в районе съезда №0) произошло ДТП с участием нескольких грузовых автомобилей», — говорится в сообщении официального telegram-канала дептранса. Там добавили, что на месте аварии работают оперативные службы, движение затруднено.

В результате инцидента один пострадавший был эвакуирован и передан скорой помощи. Всего в ДТП участвовало пять машин.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На МКАД в Москве произошло массовое ДТП с участием нескольких грузовых автомобилей. Есть пострадавший. Об этом рассказали в московском дептрансе.   «На внутренней стороне 108 км МКАД (в районе съезда №0) произошло ДТП с участием нескольких грузовых автомобилей», — говорится в сообщении официального telegram-канала дептранса. Там добавили, что на месте аварии работают оперативные службы, движение затруднено. В результате инцидента один пострадавший был эвакуирован и передан скорой помощи. Всего в ДТП участвовало пять машин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...