На МКАД произошло массовое ДТП, есть пострадавший

На МКАД в Москве произошло массовое ДТП с участием нескольких грузовых автомобилей. Есть пострадавший. Об этом рассказали в московском дептрансе.
«На внутренней стороне 108 км МКАД (в районе съезда №0) произошло ДТП с участием нескольких грузовых автомобилей», — говорится в сообщении официального telegram-канала дептранса. Там добавили, что на месте аварии работают оперативные службы, движение затруднено.
В результате инцидента один пострадавший был эвакуирован и передан скорой помощи. Всего в ДТП участвовало пять машин.
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