В Челябинске в ДТП на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Чичерина пострадал девятилетний мальчик. Как сообщили в пресс-службе городской ГАИ, ребенка с травмами доставили в больницу.
«По предварительным данным, водитель 1970 года рождения на автомобиле „ПАЗ“ наехал на ребенка 2015 года рождения, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате. Мальчик получил травмы, его доставили в детскую областную больницу», — уточнили в пресс-службе.
Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства произошедшего. Известно, что авария произошла 14 апреля, примерно в 9:50. Происшествие попало на камеры уличного наблюдения. Как сообщало URA.RU ранее, мальчик резко вылетел на дорогу, а очевидцы же сразу бросились ему на помощь.
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