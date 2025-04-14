В Челябинске сбитый автобусом ребенок доставлен в больницу с травмами. Видео

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Школьника сбили утром 14 апреля
Школьника сбили утром 14 апреля Фото:

В Челябинске в ДТП на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Чичерина пострадал девятилетний мальчик. Как сообщили в пресс-службе городской ГАИ, ребенка с травмами доставили в больницу.

«По предварительным данным, водитель 1970 года рождения на автомобиле „ПАЗ“ наехал на ребенка 2015 года рождения, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате. Мальчик получил травмы, его доставили в детскую областную больницу», — уточнили в пресс-службе.

Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства произошедшего. Известно, что авария произошла 14 апреля, примерно в 9:50. Происшествие попало на камеры уличного наблюдения. Как сообщало URA.RU ранее, мальчик резко вылетел на дорогу, а очевидцы же сразу бросились ему на помощь.

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В Челябинске в ДТП на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Чичерина пострадал девятилетний мальчик. Как сообщили в пресс-службе городской ГАИ, ребенка с травмами доставили в больницу. «По предварительным данным, водитель 1970 года рождения на автомобиле „ПАЗ“ наехал на ребенка 2015 года рождения, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате. Мальчик получил травмы, его доставили в детскую областную больницу», — уточнили в пресс-службе. Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства произошедшего. Известно, что авария произошла 14 апреля, примерно в 9:50. Происшествие попало на камеры уличного наблюдения. Как сообщало URA.RU ранее, мальчик резко вылетел на дорогу, а очевидцы же сразу бросились ему на помощь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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