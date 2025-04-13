В Челябинске на пешеходном переходе на пересечении улицы Чичерина и Комсомольского проспекта маршрутчик на ПАЗике сбил ребенка на самокате. Происшествие попало на камеры уличного наблюдения, передает корреспондент URA.RU.
Ребенок попал под машину на перекрестке улицы Чичерина и Комсомольского проспекта. Мальчик резко вылетел на дорогу на пешеходный переход. Судя по кадрам с камеры наблюдения, очевидцы сразу бросились на помощь к ребенку.
Редакция URA.RU сделала запрос в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Ответ будет опубликован после получения.
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