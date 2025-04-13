13 апреля 2025

В Челябинске водитель маршрутки сбил ребенка на самокате на пешеходном переходе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок на самокате попал под колеса автобуса
Ребенок на самокате попал под колеса автобуса Фото:

В Челябинске на пешеходном переходе на пересечении улицы Чичерина и Комсомольского проспекта маршрутчик на ПАЗике сбил ребенка на самокате. Происшествие попало на камеры уличного наблюдения, передает корреспондент URA.RU. 

Ребенок попал под машину на перекрестке улицы Чичерина и Комсомольского проспекта. Мальчик резко вылетел на дорогу на пешеходный переход. Судя по кадрам с камеры наблюдения, очевидцы сразу бросились на помощь к ребенку.

Редакция URA.RU сделала запрос в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Ответ будет опубликован после получения. 

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В Челябинске на пешеходном переходе на пересечении улицы Чичерина и Комсомольского проспекта маршрутчик на ПАЗике сбил ребенка на самокате. Происшествие попало на камеры уличного наблюдения, передает корреспондент URA.RU.  Ребенок попал под машину на перекрестке улицы Чичерина и Комсомольского проспекта. Мальчик резко вылетел на дорогу на пешеходный переход. Судя по кадрам с камеры наблюдения, очевидцы сразу бросились на помощь к ребенку. Редакция URA.RU сделала запрос в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Ответ будет опубликован после получения. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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