Мэрия «курганской Рублевки» выплатит сотни тысяч хозяину разбитой в ДТП иномарки

Администрацию Кетовского муниципального округа (часто именуемого «курганской Рублевкой») обязали выплатить водителю после ДТП несколько сотен тысяч рублей. Мужчину занесло на нечищенной от наледи дороги, машина перевернулась. Водитель пошел в суд и доказал, что на аварию повлияло ненадлежащее содержание властями дороги. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к администрации.
«Водитель Toyota перевернулся на скользком повороте в селе Кетово. Он подал иск к местным властям, который частично удовлетворили», — рассказали источники. Суд заставил администрацию выплатить ущерб мужчине.
Информация нашла подтверждение в материалах суда. Авария случилась ночью в марте 2024 года при выезде на центральную сельскую улицу Космонавтов. Попав на снежный накат, водитель не справился с управлением и перевернулся на машине. Накануне аварии прошел снегопад. Автомобиль ему пришлось продать в технически неисправном состоянии. Мужчина обратился с иском о возмещении ущерба после ДТП на нечищенной муниципальной дороге, требуя от администрации выплаты 408 тысяч рублей.
Представители мэрии в суде настаивали на виновности водителя в аварии — якобы он не учел дорожные условия и скоростной режим. В суде выяснилось, что мэрия получила письмо из местного отделения ГАИ об имеющемся снежном накате в месте аварии. Также было обнаружено, что обработка дороги местными властями в период с января по сентябрь прошлого года не производилась. На основании этого было решено, что 70% ответственности за ДТП лежит на администрации, а 30% — на действиях водителя.
Суд обязал кетовскую администрацию выплатить мужчине 285 600 рублей. Также мэрия заплатит за попавшего в ДТП водителя экспертизу и госпошлину. Редакция обратилась за комментариями к представителям администрации. Ответ ожидается.
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