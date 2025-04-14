Французская компания Danone больше не сможет вернуться на российский рынок

Французская компания Danone потеряла возможность вернуться на российский рынок из-за утраты контроля над своим бизнесом в стране. Об этом заявил председатель совета директоров компании Health & Nutrition (бывший «Данон Россия») Руслан Алисултанов.
«Danone полностью утратила контроль над своим бывшим бизнесом в России и не сможет вернуться на рынок. При этом новая компания, Health & Nutrition, созданная на базе бывших активов Danone, успешно адаптировалась к работе», — отметил Алисултанов. Его слова передает ТАСС.
По словам Алисултанова, выручка Health & Nutrition в 2024 году выросла на 21,6%, а объемы производства — на 20,6%, что значительно опережает темпы роста всего рынка молочных продуктов. В стоимостном выражении доля H&N на рынке достигла 13,2%. После переформатирования бывших активов Danone в Health & Nutrition, новая компания показывает значительный рост.
Ранее, компания Danone продала свой бизнес в России местным инвесторам. Ключевую роль в организации данной транзакции сыграл генеральный директор российского филиала Danone Якуб Закриев, который является племянником главы Чечни Рамзана Кадырова.
Активы французской компании Danone находятся под контролем Руслана Алисултанова, бывшего чиновника из Чечни. Капитал бизнесмена пополнился на сумму около 70-80 миллиардов рублей.
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