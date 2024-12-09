«Коммерсант» раскрыл стоимость активов, перешедших экс-чиновнику Чечни

Российские активы французской компании Danone теперь находятся под контролем Руслана Алисултанова, бывшего чиновника из Чечни, который стоит во главе совета директоров холдинга Health & Nutrition. По информации «Коммерсанта», капитал бизнесмена мог пополниться на сумму около 70-80 миллиардов рублей.
«Источник „Ъ“ в инвестиционных кругах оценивает потенциальную стоимость бывших активов Danone в России в 70–80 млрд руб», — пишет «Коммерсант». Отмечается, что сделка по покупке 100% долей компании «Юнимилк» вряд ли могла пройти в таком ценовом диапазоне.
Ранее сообщалось о том, что Danone продал бизнес в РФ местным инвесторам. По информации «Подъема», сделку организовал гендиректор российского подразделения компании Якуб Закриев, племянник главы Чечни Рамзана Кадырова. Работу Danone под его руководством газета Financial Times охарактеризовала как «MBA без пистолетов»
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