В параде Победы в Москве будут участвовать иностранные военные

В параде Победы, который состоится 9 мая в Москве, примут участие военнослужащие из нашей республики, приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказали в пресс-службе минобороны республики.
«Военнослужащие Вооруженных сил Таджикистана примут участие в торжественном военном параде в Москве», — передает сообщение пресс-службы РИА Новости. Там добавили, что группа военных отправится в Москву в начале мая, однако точное количество участников еще обсуждается с организаторами.
Для празднования ожидается приезд лидеров нескольких стран, включая председателя КНР Си Цзиньпина и президентов Венесуэлы, Бразилии, Сербии и других государств. В ходе Великой Отечественной войны 300 тысяч жителей Таджикистана сражались на фронтах, более 90 тысяч из них погибли, а в республике в настоящее время проживает 17 участников войны и 127 тружеников тыла.
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