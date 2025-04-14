В параде Победы в Москве будут участвовать иностранные военные

Военнослужащие Таджикистана примут участие в параде 9 мая в Москве
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Группа военных из Таджикистана уедет в Москву в начале мая
Группа военных из Таджикистана уедет в Москву в начале мая Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне

В параде Победы, который состоится 9 мая в Москве, примут участие военнослужащие из нашей республики, приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказали в пресс-службе минобороны республики.

«Военнослужащие Вооруженных сил Таджикистана примут участие в торжественном военном параде в Москве», — передает сообщение пресс-службы РИА Новости. Там добавили, что группа военных отправится в Москву в начале мая, однако точное количество участников еще обсуждается с организаторами.

Для празднования ожидается приезд лидеров нескольких стран, включая председателя КНР Си Цзиньпина и президентов Венесуэлы, Бразилии, Сербии и других государств. В ходе Великой Отечественной войны 300 тысяч жителей Таджикистана сражались на фронтах, более 90 тысяч из них погибли, а в республике в настоящее время проживает 17 участников войны и 127 тружеников тыла.

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В параде Победы, который состоится 9 мая в Москве, примут участие военнослужащие из нашей республики, приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказали в пресс-службе минобороны республики. «Военнослужащие Вооруженных сил Таджикистана примут участие в торжественном военном параде в Москве», — передает сообщение пресс-службы РИА Новости. Там добавили, что группа военных отправится в Москву в начале мая, однако точное количество участников еще обсуждается с организаторами. Для празднования ожидается приезд лидеров нескольких стран, включая председателя КНР Си Цзиньпина и президентов Венесуэлы, Бразилии, Сербии и других государств. В ходе Великой Отечественной войны 300 тысяч жителей Таджикистана сражались на фронтах, более 90 тысяч из них погибли, а в республике в настоящее время проживает 17 участников войны и 127 тружеников тыла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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