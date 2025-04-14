Власти курганского округа назвали фейком сообщения об отключении тепла в жилых домах

В Альменевском округе Курганской области власти отреагировали на сообщения об отключении отопления в жилых домах, которые появились в социальных сетях. Они назвали эту информацию фейком. Об этом сообщается в telegram-канале округа.
«В соцсетях распространяется недостоверная информация об отключении отопления в многоквартирных домах села Альменево. По информации руководителя МКП „Энергия“, в ходе осмотра системы отопления установлено, что во всех проверенных квартирах тепло, температура соответствует норме», — сообщили власти округа.
Они также отметили, что вопрос с отоплением остается на контроле и.о. замглавы округа по линии ЖКХ. Если возникнут реальные проблемы с теплом в домах, жители могут обратиться в МКП «Энергия», в единую диспетчерскую службу или в официальные группы администрации Альменевского округа в соцсетях
Ранее сообщалось, что отопление полагается отключать, когда температура воздуха в течении пяти дней не опускается ниже восьми градусов. В Курганской области такая погода ожидается не раньше, чем во второй половине апреля.
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