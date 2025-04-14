14 апреля 2025

Власти курганского округа назвали фейком сообщения об отключении тепла в жилых домах

В курганском округе опровергли информацию об отключении отопления
© Служба новостей «URA.RU»
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На отсутствие тепла жители могут пожаловаться в официальные группы властей в соцсетях
На отсутствие тепла жители могут пожаловаться в официальные группы властей в соцсетях Фото:

В Альменевском округе Курганской области власти отреагировали на сообщения об отключении отопления в жилых домах, которые появились в социальных сетях. Они назвали эту информацию фейком. Об этом сообщается в telegram-канале округа.

«В соцсетях распространяется недостоверная информация об отключении отопления в многоквартирных домах села Альменево. По информации руководителя МКП „Энергия“, в ходе осмотра системы отопления установлено, что во всех проверенных квартирах тепло, температура соответствует норме», — сообщили власти округа.

Они также отметили, что вопрос с отоплением остается на контроле и.о. замглавы округа по линии ЖКХ. Если возникнут реальные проблемы с теплом в домах, жители могут обратиться в МКП «Энергия», в единую диспетчерскую службу или в официальные группы администрации Альменевского округа в соцсетях

Ранее сообщалось, что отопление полагается отключать, когда температура воздуха в течении пяти дней не опускается ниже восьми градусов. В Курганской области такая погода ожидается не раньше, чем во второй половине апреля.

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В Альменевском округе Курганской области власти отреагировали на сообщения об отключении отопления в жилых домах, которые появились в социальных сетях. Они назвали эту информацию фейком. Об этом сообщается в telegram-канале округа. «В соцсетях распространяется недостоверная информация об отключении отопления в многоквартирных домах села Альменево. По информации руководителя МКП „Энергия“, в ходе осмотра системы отопления установлено, что во всех проверенных квартирах тепло, температура соответствует норме», — сообщили власти округа. Они также отметили, что вопрос с отоплением остается на контроле и.о. замглавы округа по линии ЖКХ. Если возникнут реальные проблемы с теплом в домах, жители могут обратиться в МКП «Энергия», в единую диспетчерскую службу или в официальные группы администрации Альменевского округа в соцсетях Ранее сообщалось, что отопление полагается отключать, когда температура воздуха в течении пяти дней не опускается ниже восьми градусов. В Курганской области такая погода ожидается не раньше, чем во второй половине апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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