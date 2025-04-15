«Моральные уроды»: Володин жестко прокомментировал заявления Каллас о Победе

Володин призвал отдать Каллас под международный трибунал
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Володин заявил, что Каллас можно привлечь по статье о реабилитации нацизма
Володин заявил, что Каллас можно привлечь по статье о реабилитации нацизма Фото:

Главу Евродипломатии Каю Каллас нужно отправить под международный трибунал ООН за ее ультиматум не приезжать на празднование Дня Победы в Москву для европейских стран и кандидатов на вступление в Евросоюз. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. 

«Моральные уроды. Глава Евродипломатии Каллас перешла на угрозы. Отбитая русофобка поставила ультиматум не только странам Евросоюза, но и кандидатам, которые обсуждают вопросы вступления в ЕС, потребовав от них отказаться от поездок в нашу страну в дни празднования 80-летия Великой Победы. <...> Каллас необходимо отстранить от должности и отдать под международный трибунал ООН», — написал Володин в своем telegram-канале

По словам председателя Госдумы, политикам можно простит разные ошибки, но не осквернение памяти советских солдат. Подобный ультиматум Каллас выражает неуважение к этому подвигу. При этом, Володин заявил, что в России действует закон о запрете реабилитации нацизма, по которому главу Евродипломатии можно привлечь к ответственности. 

Ранее Кая Каллас и власти ЕС призвали Сербию не посещать торжества 9 мая в Москве. Министр иностранных дел Латвии Байба Браже отметил, что такие указания были даны из-за несоответствия России ценностям Евросоюза. 

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Главу Евродипломатии Каю Каллас нужно отправить под международный трибунал ООН за ее ультиматум не приезжать на празднование Дня Победы в Москву для европейских стран и кандидатов на вступление в Евросоюз. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.  «Моральные уроды. Глава Евродипломатии Каллас перешла на угрозы. Отбитая русофобка поставила ультиматум не только странам Евросоюза, но и кандидатам, которые обсуждают вопросы вступления в ЕС, потребовав от них отказаться от поездок в нашу страну в дни празднования 80-летия Великой Победы. <...> Каллас необходимо отстранить от должности и отдать под международный трибунал ООН», — написал Володин в своем telegram-канале.  По словам председателя Госдумы, политикам можно простит разные ошибки, но не осквернение памяти советских солдат. Подобный ультиматум Каллас выражает неуважение к этому подвигу. При этом, Володин заявил, что в России действует закон о запрете реабилитации нацизма, по которому главу Евродипломатии можно привлечь к ответственности.  Ранее Кая Каллас и власти ЕС призвали Сербию не посещать торжества 9 мая в Москве. Министр иностранных дел Латвии Байба Браже отметил, что такие указания были даны из-за несоответствия России ценностям Евросоюза. 
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