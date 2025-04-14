В ЕС призвали президента Сербии не посещать Москву 9 мая

Европейский союз (ЕС) призвал государства-кандидатов на вступление, включая Сербию, не посещать мероприятия в Москве 9 мая и избегать визитов в Россию. Об этом заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.
«Было много дискуссий относительно ценностей <...> В том числе — очень четкие указания стран-членов ЕС для кандидатов не участвовать в параде 9 мая в Москве, не совершать таких поездок, поскольку это не соответствует ценностям ЕС», — заявила Браже, отметив, что указания поступили во время рабочего ужина с представителями стран Западных Балкан 13 апреля. Ее слова передает «Европейская правда».
По словам министра, на встрече также обсуждались вопросы иностранных дел и безопасности, санкции, а также поддержка Украины. Браже упомянула о планах ЕС на «очень практическую дискуссию как о деньгах, так и о военной поддержке» Украины.
Ранее президент РФ Владимир Путин выслал главе Республики Сербской в Боснии и Герцеговине Милораду Додику приглашение посетить парад Победы 9 мая в Москве. На приглашение тот ответил положительно. Приглашение в Москву получил и президент Сербии Александр Вучич.
Сербия поставила цель попасть в ЕС с сентября 2024 года. Позже стало изветсно, власти начали рассматривать БРИКС как реальную альтернативу Евросоюзе. По мнению Вучича, Украина политически ближе к членству в ЕС, чем Сербия и другие страны-кандидаты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.