В ЕС призвали президента Сербии не посещать Москву 9 мая

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ЕС не хочет, чтобы Сербия ехала в Москву на 9 мая
ЕС не хочет, чтобы Сербия ехала в Москву на 9 мая Фото:

Европейский союз (ЕС) призвал государства-кандидатов на вступление, включая Сербию, не посещать мероприятия в Москве 9 мая и избегать визитов в Россию. Об этом заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

«Было много дискуссий относительно ценностей <...> В том числе — очень четкие указания стран-членов ЕС для кандидатов не участвовать в параде 9 мая в Москве, не совершать таких поездок, поскольку это не соответствует ценностям ЕС», — заявила Браже, отметив, что указания поступили во время рабочего ужина с представителями стран Западных Балкан 13 апреля. Ее слова передает «Европейская правда».

По словам министра, на встрече также обсуждались вопросы иностранных дел и безопасности, санкции, а также поддержка Украины. Браже упомянула о планах ЕС на «очень практическую дискуссию как о деньгах, так и о военной поддержке» Украины.

Ранее президент РФ Владимир Путин выслал главе Республики Сербской в Боснии и Герцеговине Милораду Додику приглашение посетить парад Победы 9 мая в Москве. На приглашение тот ответил положительно. Приглашение в Москву получил и президент Сербии Александр Вучич.

Сербия поставила цель попасть в ЕС с сентября 2024 года. Позже стало изветсно, власти начали рассматривать БРИКС как реальную альтернативу Евросоюзе. По мнению Вучича, Украина политически ближе к членству в ЕС, чем Сербия и другие страны-кандидаты.

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Европейский союз (ЕС) призвал государства-кандидатов на вступление, включая Сербию, не посещать мероприятия в Москве 9 мая и избегать визитов в Россию. Об этом заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже. «Было много дискуссий относительно ценностей <...> В том числе — очень четкие указания стран-членов ЕС для кандидатов не участвовать в параде 9 мая в Москве, не совершать таких поездок, поскольку это не соответствует ценностям ЕС», — заявила Браже, отметив, что указания поступили во время рабочего ужина с представителями стран Западных Балкан 13 апреля. Ее слова передает «Европейская правда». По словам министра, на встрече также обсуждались вопросы иностранных дел и безопасности, санкции, а также поддержка Украины. Браже упомянула о планах ЕС на «очень практическую дискуссию как о деньгах, так и о военной поддержке» Украины. Ранее президент РФ Владимир Путин выслал главе Республики Сербской в Боснии и Герцеговине Милораду Додику приглашение посетить парад Победы 9 мая в Москве. На приглашение тот ответил положительно. Приглашение в Москву получил и президент Сербии Александр Вучич. Сербия поставила цель попасть в ЕС с сентября 2024 года. Позже стало изветсно, власти начали рассматривать БРИКС как реальную альтернативу Евросоюзе. По мнению Вучича, Украина политически ближе к членству в ЕС, чем Сербия и другие страны-кандидаты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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