В ХМАО суд вынес приговор охраннику рынка за оскорбление ВС РФ

Охранник из Ханты-Мансийска приговорен к году лишения свободы в колонии общего режима за оскорбление вооруженных сил России во время разговора в курилке. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры».
«Приговором Ханты-Мансийского районного суда осужден к одному году лишения свободы в колонии общего режима. А также лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием веб-сайтов, форумов, чатов и групп в социальных сетях, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, на срок два года», — сообщает telegram-канал.
Весной 2024 года полиция задержала охранника рынка «Лукошко» из Ханты-Мансийска, который публично оскорблял вооруженные силы России. До этого, в декабре 2023 года он уже заплатил штраф в 30 000 рублей за дискредитацию ВС РФ.
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