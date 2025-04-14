14 апреля 2025

В ХМАО суд вынес приговор охраннику рынка за оскорбление ВС РФ

В ХМАО охранник получил год колонии за оскорбление ВС РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд отправил охранника в колонию за дискредитацию ВС РФ
Суд отправил охранника в колонию за дискредитацию ВС РФ Фото:

Охранник из Ханты-Мансийска приговорен к году лишения свободы в колонии общего режима за оскорбление вооруженных сил России во время разговора в курилке. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры».

«Приговором Ханты-Мансийского районного суда осужден к одному году лишения свободы в колонии общего режима. А также лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием веб-сайтов, форумов, чатов и групп в социальных сетях, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, на срок два года», — сообщает telegram-канал.

Весной 2024 года полиция задержала охранника рынка «Лукошко» из Ханты-Мансийска, который публично оскорблял вооруженные силы России. До этого, в декабре 2023 года он уже заплатил штраф в 30 000 рублей за дискредитацию ВС РФ.

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Охранник из Ханты-Мансийска приговорен к году лишения свободы в колонии общего режима за оскорбление вооруженных сил России во время разговора в курилке. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры». «Приговором Ханты-Мансийского районного суда осужден к одному году лишения свободы в колонии общего режима. А также лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием веб-сайтов, форумов, чатов и групп в социальных сетях, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, на срок два года», — сообщает telegram-канал. Весной 2024 года полиция задержала охранника рынка «Лукошко» из Ханты-Мансийска, который публично оскорблял вооруженные силы России. До этого, в декабре 2023 года он уже заплатил штраф в 30 000 рублей за дискредитацию ВС РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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