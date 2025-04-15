В челябинских лагерях отдохнут 23 тысячи детей

В летних лагерях Челябинска нынешним летом отдохнут более 23 тысяч детей. Такая информация прозвучала на заседании комиссии гордумы по социальной политике.
«На организацию отдыха детей в городских и загородных оздоровительных лагерях, туристические походы и сплавы выделено порядка 287,7 млн рублей. Планируется, что для челябинских детей будут работать 30 загородных оздоровительных лагерей, 159 площадок оздоровительных лагерей с дневным пребыванием. В общей сложности за лето планируется оздоровить более 23 тысяч детей», — сообщила руководитель городского комитета образования Светлана Портье.
Выездное заседание комиссии гордумы по соцполитике состоялось на базе «Школы 21». Это проект «Сбера», работающий на базе ЮУрГУ. Заместитель председателя комиссии по социальной политике Кирилл Ветхов рассказал о вопросах, рассмотренных на заседании.
«Рассматривались несколько социально значимых вопросов. Первый блок касался трудовой занятости школьников в летний период. Также рассмотрен вопрос всесторонней помощи администрации Челябинска бойцам СВО», — прокомментировал Ветхов.
По словам Ветхова, летнему отдыху детей из семей участников СВО, малообеспеченных семей, детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и еще нескольких категорий уделяется особое внимание. Они получат путевки в загородные лагеря на безвозмездной основе.
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