Алаудинов: ВС РФ взяли под контроль Демидовку и Поповку в Белгородской области

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Алаудинов поблагодарил бойцов ВС РФ за освобождение населенных пунктов в Белгородской области
Алаудинов поблагодарил бойцов ВС РФ за освобождение населенных пунктов в Белгородской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные успешно взяли под контроль населенные пункты Демидовка и Поповка в Белгородской области. Об этом сообщил командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Отряд „Хохла“ зачистил более 70% населенного пункта Демидовка. Помогали с двух направлений — ребята из 34-й бригады и из 83-го полка. Хочу отметить, что Поповка тоже зачищена», — сказал Алаудинов  видеобращении, опубликованном в его telegram-канале.

Он также добавил, что в зачистке территории приняли участие бойцы спеназа «Ахмат» совместно с другими подразделениями из группировки войск «Север». По его словам, им удалось установить контроль над этим населенными пунктами. Алаудинов также выразил благодарность бойцам и пилотам беспилотников за успешные действия против противника, который понес потери в технике.

Ранее в населенном пункте Демидовка российские военные успешно предотвратили попытку украинских военнослужащих провести разминирование на границе с Россией. В этой операции активно участвовал спецназ «Ахмат», который использовал беспилотники для нейтрализации украинского инженера. Тем самым была прекращена деятельность по изменению инженерной обстановки на границе.

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Российские военные успешно взяли под контроль населенные пункты Демидовка и Поповка в Белгородской области. Об этом сообщил командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «Отряд „Хохла“ зачистил более 70% населенного пункта Демидовка. Помогали с двух направлений — ребята из 34-й бригады и из 83-го полка. Хочу отметить, что Поповка тоже зачищена», — сказал Алаудинов  видеобращении, опубликованном в его telegram-канале. Он также добавил, что в зачистке территории приняли участие бойцы спеназа «Ахмат» совместно с другими подразделениями из группировки войск «Север». По его словам, им удалось установить контроль над этим населенными пунктами. Алаудинов также выразил благодарность бойцам и пилотам беспилотников за успешные действия против противника, который понес потери в технике. Ранее в населенном пункте Демидовка российские военные успешно предотвратили попытку украинских военнослужащих провести разминирование на границе с Россией. В этой операции активно участвовал спецназ «Ахмат», который использовал беспилотники для нейтрализации украинского инженера. Тем самым была прекращена деятельность по изменению инженерной обстановки на границе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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