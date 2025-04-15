Российские военные успешно взяли под контроль населенные пункты Демидовка и Поповка в Белгородской области. Об этом сообщил командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Отряд „Хохла“ зачистил более 70% населенного пункта Демидовка. Помогали с двух направлений — ребята из 34-й бригады и из 83-го полка. Хочу отметить, что Поповка тоже зачищена», — сказал Алаудинов видеобращении, опубликованном в его telegram-канале.
Он также добавил, что в зачистке территории приняли участие бойцы спеназа «Ахмат» совместно с другими подразделениями из группировки войск «Север». По его словам, им удалось установить контроль над этим населенными пунктами. Алаудинов также выразил благодарность бойцам и пилотам беспилотников за успешные действия против противника, который понес потери в технике.
Ранее в населенном пункте Демидовка российские военные успешно предотвратили попытку украинских военнослужащих провести разминирование на границе с Россией. В этой операции активно участвовал спецназ «Ахмат», который использовал беспилотники для нейтрализации украинского инженера. Тем самым была прекращена деятельность по изменению инженерной обстановки на границе.
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