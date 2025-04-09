Кадыров: ВСУ не смогли провести разминирование на границе России

Российским военнослужащим удалось предотвратить попытку ВСУ провести разминирование на границе с Россией. Инцидент произошел у населенного пункта Демидовка в Белгородской области. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«... противник был нейтрализован, а его деятельность по изменению инженерной обстановки на границе прекращена», — подчеркнул Кадыров. Сообщение он опубликовал в своем telegram-канале.
В ходе воздушной разведки был замечен военнослужащий инженерной службы ВСУ, который осуществлял разминирование. Операторы дронов, участвующие в операции, быстро проанализировали сложившуюся обстановку и решили уничтожить украинского бойца с помощью БПЛА. По словам Кадырова, в операции также принимала участие группа «Аида» из спецназа «Ахмат».
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