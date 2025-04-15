В России впервые оштрафовали банк за пересылку персональных данных

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Персональные данные банк переслал в иностранном мессенджере, сообщают в РКН
Персональные данные банк переслал в иностранном мессенджере, сообщают в РКН Фото:

В России впервые оштрафовали банк за пересылку персональных данных в мессенджере WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Об этом рассказали в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).

«Российский суд впервые привлек к ответственности финансовую организацию за использование иностранного мессенджера для передачи персональных данных гражданина. С доказательствами нарушения банком закона в Роскомнадзор обратилась жительница Москвы», — сообщили в ведомстве.

В ходе судебного разбирательства был выявлен факт того, что сотрудник банка отправил сообщение должнику в WhatsApp с корпоративного номера. Финансовую организацию признали виновной и назначили штраф в 200 тысяч рублей.

С 1 апреля 2023 года в России введен запрет на использование иностранных мессенджеров при оказании финансовых и государственных услуг. Ранее Роскомнадзор защитил пользователей Telegram от опасной информации в мессенджере. Ведомство удалило оттуда свыше 300 тысяч публикаций и каналов.

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В России впервые оштрафовали банк за пересылку персональных данных в мессенджере WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Об этом рассказали в пресс-службе Роскомнадзора (РКН). «Российский суд впервые привлек к ответственности финансовую организацию за использование иностранного мессенджера для передачи персональных данных гражданина. С доказательствами нарушения банком закона в Роскомнадзор обратилась жительница Москвы», — сообщили в ведомстве. В ходе судебного разбирательства был выявлен факт того, что сотрудник банка отправил сообщение должнику в WhatsApp с корпоративного номера. Финансовую организацию признали виновной и назначили штраф в 200 тысяч рублей. С 1 апреля 2023 года в России введен запрет на использование иностранных мессенджеров при оказании финансовых и государственных услуг. Ранее Роскомнадзор защитил пользователей Telegram от опасной информации в мессенджере. Ведомство удалило оттуда свыше 300 тысяч публикаций и каналов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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