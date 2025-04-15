В России впервые оштрафовали банк за пересылку персональных данных в мессенджере WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Об этом рассказали в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).
«Российский суд впервые привлек к ответственности финансовую организацию за использование иностранного мессенджера для передачи персональных данных гражданина. С доказательствами нарушения банком закона в Роскомнадзор обратилась жительница Москвы», — сообщили в ведомстве.
В ходе судебного разбирательства был выявлен факт того, что сотрудник банка отправил сообщение должнику в WhatsApp с корпоративного номера. Финансовую организацию признали виновной и назначили штраф в 200 тысяч рублей.
С 1 апреля 2023 года в России введен запрет на использование иностранных мессенджеров при оказании финансовых и государственных услуг. Ранее Роскомнадзор защитил пользователей Telegram от опасной информации в мессенджере. Ведомство удалило оттуда свыше 300 тысяч публикаций и каналов.
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