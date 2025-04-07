РКН удалил из Telegram свыше 300 тысяч каналов

Более 373 тысяч публикаций и каналов были удалены из мессенджера Telegram по требованию Роскомнадзора. Об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора.
«В общей сложности по требованию Роскомнадзора удалено свыше 373 тыс. публикаций или Telegram-каналов», — сообщили в пресс-службе РКН. Их данные передает ТАСС.
Кроме того, среди удаляемого контента были материалы канала «ВЧК-ОГПУ» (признан Минюстом РФ иноагентом), который, по данным Роскомнадзора, содержал недостоверную информацию и экстремистские материалы. Регулятор неоднократно направлял требования об удалении спорной информации, что подчеркивает последовательность его действий в области мониторинга и регулирования контента в сети.
*»ВЧК-ОГПУ» — признан Минюстом РФ иноагентом
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