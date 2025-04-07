РКН удалил из Telegram свыше 300 тысяч каналов

РКН направлял Telegram требования удалить ряд материалов «ВЧК-ОГПУ» и сам канал
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
РКН несколько раз писал запросы в Telegram с просьбами удалять каналы «ВЧК-ОГПУ»*
РКН несколько раз писал запросы в Telegram с просьбами удалять каналы «ВЧК-ОГПУ»* Фото:

Более 373 тысяч публикаций и каналов были удалены из мессенджера Telegram по требованию Роскомнадзора. Об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора. 

«В общей сложности по требованию Роскомнадзора удалено свыше 373 тыс. публикаций или Telegram-каналов», — сообщили в пресс-службе РКН. Их данные передает ТАСС.

Кроме того, среди удаляемого контента были материалы канала «ВЧК-ОГПУ» (признан Минюстом РФ иноагентом), который, по данным Роскомнадзора, содержал недостоверную информацию и экстремистские материалы. Регулятор неоднократно направлял требования об удалении спорной информации, что подчеркивает последовательность его действий в области мониторинга и регулирования контента в сети.

*»ВЧК-ОГПУ» — признан Минюстом РФ иноагентом

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Более 373 тысяч публикаций и каналов были удалены из мессенджера Telegram по требованию Роскомнадзора. Об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора.  «В общей сложности по требованию Роскомнадзора удалено свыше 373 тыс. публикаций или Telegram-каналов», — сообщили в пресс-службе РКН. Их данные передает ТАСС. Кроме того, среди удаляемого контента были материалы канала «ВЧК-ОГПУ» (признан Минюстом РФ иноагентом), который, по данным Роскомнадзора, содержал недостоверную информацию и экстремистские материалы. Регулятор неоднократно направлял требования об удалении спорной информации, что подчеркивает последовательность его действий в области мониторинга и регулирования контента в сети. *»ВЧК-ОГПУ» — признан Минюстом РФ иноагентом
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...