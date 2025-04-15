Житель Москвы Сергей Смердов разбогател на миллион рублей, купив лотерейный билет «Новогодний миллиард» в Челябинской области. Как сообщает пресс-служба «Столото», семья Смердова не пропускает ни один новогодний тираж билетов.
«Счастливый билет достался одному из членов семьи. Предвкушение победы ощущалось уже в первом туре, было зачеркнуто приличное количество чисел. Когда в билете осталось одно неотмеченное число, ведущий вытащил бочонок под номером „65“. И мы увидели в бегущей строке выигрышей Челябинскую область», — передает «Столото» слова победителя.
Как уточняет пресс-служба, жена и сын Сергея Смердова, готовясь к празднику, купили лотереи для каждого члена семьи и украсили ими елку. Один из этих билетов стал удачным. Стоимость такой игры около составляет 150 рублей.
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