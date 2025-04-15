Москвич сорвал куш в лотерее, купив билет в Челябинской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Победитель собрал все бочонки на карточке
Победитель собрал все бочонки на карточке Фото:

Житель Москвы Сергей Смердов разбогател на миллион рублей, купив лотерейный билет «Новогодний миллиард» в Челябинской области. Как сообщает пресс-служба «Столото», семья Смердова не пропускает ни один новогодний тираж билетов.

«Счастливый билет достался одному из членов семьи. Предвкушение победы ощущалось уже в первом туре, было зачеркнуто приличное количество чисел. Когда в билете осталось одно неотмеченное число, ведущий вытащил бочонок под номером „65“. И мы увидели в бегущей строке выигрышей Челябинскую область», — передает «Столото» слова победителя.

Как уточняет пресс-служба, жена и сын Сергея Смердова, готовясь к празднику, купили лотереи для каждого члена семьи и украсили ими елку. Один из этих билетов стал удачным. Стоимость такой игры около составляет 150 рублей.

Счастливый билет москвичи купили в Челябинской области
Счастливый билет москвичи купили в Челябинской области
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Москвы Сергей Смердов разбогател на миллион рублей, купив лотерейный билет «Новогодний миллиард» в Челябинской области. Как сообщает пресс-служба «Столото», семья Смердова не пропускает ни один новогодний тираж билетов. «Счастливый билет достался одному из членов семьи. Предвкушение победы ощущалось уже в первом туре, было зачеркнуто приличное количество чисел. Когда в билете осталось одно неотмеченное число, ведущий вытащил бочонок под номером „65“. И мы увидели в бегущей строке выигрышей Челябинскую область», — передает «Столото» слова победителя. Как уточняет пресс-служба, жена и сын Сергея Смердова, готовясь к празднику, купили лотереи для каждого члена семьи и украсили ими елку. Один из этих билетов стал удачным. Стоимость такой игры около составляет 150 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...